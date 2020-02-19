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Иностранным специалистам помогут найти работу в Германии

  • 19.02.2020, 8:31
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Иностранным специалистам помогут найти работу в Германии

В Бонне открыли сервисную службу для работников из-за рубежа.

С одной стороны, Германии нужны квалифицированные специалисты. С другой - иностранцу не из ЕС, который хотел бы устроиться в немецкую фирму, сложно понять, как действовать. Подтверждать ли диплом? Какие документы потребуются? Куда их отправлять? Нужно ли сдавать языковой экзамен? Вопросов множество. А с вступлением в силу нового закона в марте 2020 года, который облегчит доступ иностранным специалистам к немецкому рынку труда, - желающих получить информацию появится еще больше, передает dw.com.

Поэтому и было решено открыть центральную сервисную службу в Бонне (Zentrale Servicestelle Berufsanerkennung), которая должна стать навигатором для тех, кто связывает свой профессиональный путь с Германией. Официальное открытие в присутствии министра труда ФРГ Хубертуса Хайля (Hubertus Heil) и министра образования ФРГ Аньи Карличек (Anja Karliczek) состоялось 17 февраля. Но свои услуги сервисный центр оказывает уже с начала месяца. Какую поддержку здесь можно получить?

Трудоустройство в Германии: с чего начать

Важно отметить, что и с новым законом трудоустроиться в Германии можно будет иностранным специалистам с дипломом - о высшем или среднем профессиональном образовании. По многим специальностям квалификацию, полученную за рубежом, следует подтвердить в соответствующем немецком ведомстве. Подать заявку на рассмотрение документов можно, не находясь в Германии.

Таких ведомств по стране сегодня 1400. В какое из них обращаться, зависит от профессии и (будущего) места жительства и работы. Адрес можно найти на сайте Anerkennung in Deutschland.de. Но в базе данных не все профессии, да и по тем, что перечислены, информация не всегда полная. Кроме того, в Германии есть множество небольших консультационных служб при государственных службах, общественных и церковных организациях, которые помогают сориентироваться. Базовая информация о возможностях трудоустройства, вакансиях и требованиях к языку есть и на сайте Make it in Germany .

Новая центральная сервисная служба, созданная при Федеральном агентстве по труду в Бонне, сводит важную информацию воедино. Она должна разгрузить другие ведомства и сделать процесс признания квалификации более быстрым, прозрачным и унифицированным. В сервисном центре занято около трех десятков сотрудников. С понедельника по пятницу в чате, по контактному формуляру или телефону они дают индивидуальные консультации: помогают оценить шансы на то, будет ли признана квалификация, составляют вместе с соискателем пакет документов, проводят их предварительную проверку и отправляют заявку в соответствующее ведомство, которое принимает решение о признании диплома. Сами сотрудники службы принимать такие решения не уполномочены, но обещают "за руку " провести через бюрократические джунгли.

Уже поступают первые запросы. Так, одна из сотрудниц центра рассматривает заявку автомеханика из Албании, рядом две коллеги общаются в чате с соискателями из Мексики и Индии. Они отмечают, что вопрос о том, какие шансы есть на трудоустройство в Германии, - самый часто задаваемый при первом контакте. В сервисной службе готовы информационно сопровождать соискателя вплоть до приезда в Германию, а также окажут визовую поддержку и помощь в поиске подходящего предложения по повышению квалификации, если диплом может быть признан лишь частично. Контактные данные службы указаны на сайте Make it in Germany.de.


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