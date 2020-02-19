Стало известно, сколько чашек кофе продлевают жизнь 19.02.2020, 8:38

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Ответ на этот вопрос нашли американские ученые.

Ученые из США определили необходимое для продления жизни количество кофе: две чашки в день. В таком количестве напиток может увеличить ожидаемую продолжительность жизни на два года, пишет medikforum.ru.

Исследователи уверяют, что потребление кофе обратно пропорционально риску смертности, независимо от возраста людей, их веса, потребления ими алкоголя, пристрастия к курению и содержания кофеина в кофе. К такому заключению они пришли, проанализировав результаты 40 исследований, включающих сведения о почти 4 млн участников.

"Кофе содержит большое количество витаминов и минералов, является одним из крупнейших источников антиоксидантов в рационе питания, - констатировали ученые. - Многочисленные исследования доказали, что кофе улучшает здоровье печени, помогает сжигать жир и улучшает физическую работоспособность. В результате кофе продлевает жизнь: у любителей этого напитка риск смерти в течение 20-летнего периода снижается на 30%".

При этом кофе имеет смысл пить без сахара, а также употреблять его в меру, иначе это негативно скажется на качестве сна.