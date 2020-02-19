Турция отвергла предложения России и перебрасывает армию в Идлиб 6 19.02.2020, 8:52

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Открытое столкновение турецких и российских военных в Сирии становится все более вероятным.

Турция не удовлетворена итогами переговоров с Россией по ситуации в Сирии и продолжит переброску военных и тяжелой техники в Идлиб. Об этомп заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калым после встречи российской и турецкой делегации в Москве, сообщает finanz.ru.

Четвертый за две недели раунд переговоров, в котором с российской стороны участвовали спецпредставитель президента Александр Лаврентьев и замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, а с турецкой - замглавы МИД Седат Онал и вице-президент Фуат Октай, закончился ничем.

«Мы не приняли карту (границ зоны деэскалации), которую предложила Россия», - сообщил Калым, добавив, что Турция направит на север Сирии бронетехнику и военных, чтобы «защитить мирных жителей».

«Мы настаиваем на имплементации Сочинского меморандума по Илдибской зоне деэскалации и отводу сил режима (сирийской армии) за ее пределы. Речь идет о границах, которые были намечены 2,5 года назад», - рассказал Калым.

В меморандуме были согласованы наблюдательные пункты турецкой армии. Один из них - база в Тафтаназе - на прошлой неделе подвергся обстрелу, в результате которого погибли пятеро военных. В ответ Турция 10 февраля нанесла массированный удар по позициям сирийских военных, уничтожив, по собственным данным, 100 солдат, три танка, две огневые точки и вертолет.

«У нас нет таких целей, как нефть или захват территории. Мы хотим только защитить мирных жителей и добиться стабильности в регионе. Волны беженцев постепенно давят на Турцию», - заявил Калым.

По оценке ООН, наступление на Идлиб, которое Башар Асад ведет при поддержке российских ВКС, вынудило покинуть дома еще 700 тысяч жителей провинции. Они двинулись к границе с Турцией, где во временных лагерях уже размещены 3,5 миллиона мигрантов, вынужденных спасаться от продолжающейся восьмой год войны.

По данным Anadolu, на прошлой неделе Турция начала переброску в Алеппо дополнительных подразделений с бронетехникой. Турецкие войска концентрируются в провинции Хатай у границы с Сирией, в город Искандерун переброшены 43 вагона с бронетранспортерами, прибывают колонны техники, подразделения спецназа, грузовики с боеприпасами.

По словам посла РФ в Турции Алексея Ерехова, ему постоянно поступают угрозы в адрес России и в его личный адрес. «Мы возведем небоскребы из черепов ваших военных», - привел он пример в интервью «Звезде».

В связи с угрозами власти Турции усилили меры безопасности посольства России, рассказала РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова. «Действительно, ситуация в последнее время обострилась», - сказала она, добавив, что за угрозами вряд ли последуют какие-либо действия.