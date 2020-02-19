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«Кто борется с шутками о себе, тот делается еще смешнее»

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  • Дмитрий Растаев, «Солидарность»
  • 19.02.2020, 9:13
  • 3,507
«Кто борется с шутками о себе, тот делается еще смешнее»
ДМИТРИЙ РАСТАЕВ

Белорусской власти это знание, похоже, неведомо.

Юмор – мощное оружие в борьбе с глупостью, ханжеством, лицемерием, ложью. Именно поэтому так не любят остряков всевозможные диктаторы и тираны. Народ, смеющийся над диктатором, с каждой новой улыбкой становится свободнее – диктатору это как серпом по клюшке.

И ладно бы еще ржали в «этих своих интернетах» – так нет же, в телевизор лезут, норовят побольней ущипнуть прораба родимой стабильности, обрушить ее хрустальный сосуд. Ату их!

В том, что целая программа КВН не попала в эфир из-за шуток про «главного», нет ничего удивительного. Как и нет ничего нового. Шутки о «всенародноизбранном» регулярно вырезаются из белорусского эфира, будь-то безобидные остроты кавээнщиков или хлесткие перлы от Ивана Урганта.

Удивительно другое: неужели на заре XXI века с его всеобъемлющим интернетом хи-хи-цензоры не догоняют, что своими ножницами они режут не столько шутки про власть, сколько репутацию самой власти?

В декабре 2011 года на пресс-конференции журналисты поинтересовались у белорусского «гаранта», есть ли у него чувство юмора, можно ли над ним шутить, и как он относится к тому, что шутки российских телеканалов о нем нещадно режутся. «Няхай расейския каналы пра сваіх пажартуюць, а потом через запятую пра мяне. А так российские каналы умеют жартаваць про Лукашенко. Вы про Путина, про Медведева пажартуйце», – предсказуемо перевел стрелки «гарант».

Ответ Лукашенко выдал его полную неосведомленность в этом вопросе. Один из парадоксов российского телевидения заключается в том, что «про Путина, про Медведева» там всегда шутили и продолжают шутить. Даже сегодня, когда прямая критика Кремля приравнивается чуть ли не к государственной измене.

На разных телеканалах эти шутки рознятся по уровню едкости и остроты – от почти беззубых в КВН на «Первом», до довольно таки колючих в «Comedy Club» и «Comedy Woman» на ТНТ – но они там есть. Есть там даже целый актер – Дмитрий Грачев – играющий Путина в различных скетчах.

Гарик Харламов и Дмитрий Грачёв в сценке про Трампа и Путина

Уж на что Путин диктатор, но и он понимает нехитрую истину: бороться с шутками о себе – значит, становиться еще более смешным персонажем. В повседневной жизни гневом на шутки реагируют лишь редкие чудаки с особенностями психики – но эта закономерность распространяется и на завсегдатаев властного олимпа. Поэтому российский правитель не только не парится насчет всяких там КВН, но и сам иногда принимает в них участие…

Белорусской власти это знание, похоже, неведомо.

Дмитрий Растаев, «Солидарность»


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