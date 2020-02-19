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Ливийское правительство нацсогласия вышло из мирных переговоров

  • 19.02.2020, 10:02
Ливийское правительство нацсогласия вышло из мирных переговоров

Поводом стал обстрел порта Триполи со стороны армии Халифы Хафтара.

Ливийское Правительство национального согласия Фаиза Сарраджа объявило о прекращении участия в работе военного комитета в Женеве, заработавшего в конце января под эгидой ООН. Поводом стал обстрел порта Триполи со стороны Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, сообщает «Новая газета».

Военный комитет Ливии включает в себя по пять представителей от обеих сторон конфликта: первый раунд переговоров прошел 3-8 февраля, а второй начался 18 февраля. В этот же день ЛНА нанесла несколько ударов по порту Триполи: было уничтожено турецкое судно. Сторонники Хафтара заявили, что там находилось оружие, прибывшее в нарушение международного эмбарго, а сами они соблюдают соглашение о прекращении огня.

Гражданская война в Ливии началась в 2011 году после свержения Муаммара Каддафи: под контролем Хафтара сейчас находятся восток и часть юга страны, запад же контролирует правительство национального согласия в Триполи, созданное под эгидой ООН.

ПНС оказывает поддержку и Турция: по информации СМИ, в Ливию уже прибыли подразделения турецкого спецназа, военные советники и техника. Там также находятся наемники из российской «ЧВК Вагнера», выступающие на стороне ЛНА (по оценкам турецких военных, их может быть несколько тысяч человек).


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