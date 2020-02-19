«Когда общаюсь на белорусском, то почему-то становлюсь добрее и веселее» 4 19.02.2020, 10:15

Журналисты провели среди минчан опрос ко Дню роднай мовы.

Белорусский язык не стоит на месте: он, как живая стихия, развивается вместе с обществом и пополняется новыми современными словами. Например, англицизмами – их активно «поставляет» сфера современных технологий. Знают ли минчане, что они означают? И разговаривают ли они на «роднай мове»? В преддверии Международного дня родного языка kp.by спросила об этом самих белорусов.

«Знаю как на белорусском, а на русском – забыл»

Пенсионер Петр счел наши загадки элементарными и лихо перевел почти все слова.

– Вообще-то я часто разговариваю на белорусском языке. И читаю на мове – для меня нет разницы, на каком языке книга.

«Настроил ВКонтакте на беларускай мове»

Системный администратор Сергей вспомнил перевод всех слов. И объяснил, откуда так хорошо знает англицизмы:

- У меня просто «ВКонтакте» на белорусском языке, поэтому я постоянно с ним сталкиваюсь. Да и в новостях частенько встречаю мову.

«Если со мной разговаривают на белорусском, я все понимаю»

Филипп занимается оформлением памятников. Все его окружение говорит по-русски, как и сам парень:

- Но если со мной разговаривают на белорусском, я все понимаю, - пояснил он и убежал по своим делам.

«Раней чытала лекцыi на мове»

Тамара Ивановна не только вспомнила, как переводятся все слова, но и более того – по-белорусски объяснила, что они означают. «Суполка? Гэта грамадскае аб’яднанне». Позже выяснилось, что женщина – профессор, доктор юридических наук.

- Я спадзяюся, што нядрэнна ведаю беларускую мову. Размаўляю на ёй, калі трэба, напрыклад, па працы. Калісьці я нават чытала лекцыі на беларускай мове.

«Когда общаюсь на белорусском, то почему-то становлюсь добрее и веселее»

Маркетолог Алексей щелкал наши вопросы, как орешки:

- Когда общаюсь на белорусском, то почему-то становлюсь добрее и веселее. Но чаще всего на мове я только читаю, а разговариваю на русском, - смеется парень.