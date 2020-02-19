Т - трусость 2 Сергей Беседин

19.02.2020, 10:27

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Отгородившись от «любимого народа» стеной из бронированного стекла.

Ко всем своим прочим характеристикам он еще и невероятный трус.

Уже стало притчей во языцех, что он встречается только с специально отобранными «рыбаками», «прихожанами» и «заводчанами». Сеть облетело фото, где три дюжих охранника перехватывают за шею маленького мальчика, задумавшего пожать ему руку. А вдруг, в самом деле, это крохотный шахид, который обмотал себя поясом смертника?

Весь мир потешался, когда он на саммите большой двадцатки пил из собственной кружки с двуглавым орлом, трясясь от мысли, что его отравят.

А самым показательным эпизодом стало отключение света на пресс-конференции, когда его обуял просто-таки инфернальный ужас. Не будем говорить о заваренных колодцах и снайперах на крыше (причем я не исключаю, что снайперу тоже не доверяют, и его контролирует второй снайпер).

Лишнее подтверждение фобий - возложение цветов к памятнику Собчаку. Вождь отгородился от любимого народа четырехметровой стеной из бронированного стекла, чтобы, не дай бог, кто-то в порыве любви к нему случайно не повредил бренное тело любимого руководителя.

Теперь - новая выдумка и новая попытка подстелить соломки. В исковерканную конституцию срочно вносится пункт о запрете уголовного преследования экс-президента в России. Надо думать, что, когда его свергнут - хоть верхи, хоть низы - то дело происходить будет так:

- Ребя, под суд его! Даешь пожизненное!

- Какой суд? Ты вот это читал?

- Что?

- Конституцию! Русским по белому написано - преследовать нельзя!

- Ааа, ну тогда расходимся!

Выглядит все это чрезвычайно глупо. Если сметут режим, то на свалку немедленно будет отправлена и путинская Конституция со всеми своими поправками. А если камарилья останется, то и поправки теряют всякий смысл. Кто же его посадит - он же памятник!

Сергей Беседин, «Фейсбук»