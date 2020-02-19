БГУ повысит цены на образование с 1 марта 4 19.02.2020, 10:48

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Для тех, кто уже заплатил, сделают перерасчет.

Белорусский государственный университет планирует повысить цены на образование от 1 марта на около 12%, пишет svaboda.org. В пресс-службе БГУ объяснили, что делают это «для приведения их в соответствие с реальными затратами».

Согласно пресс-службе БГУ, тем, кто уже заплатил за обучение, сделают перерасчет за четыре месяца, которые останутся до конца учебного года.

На сайте «Студенческая мысль» публикованы фото новых цен. В пресс-службе БГУ сказали, что той публикации не видели, поэтому не могут подтвердить или опровергнуть цифры.

«Как только их посчитают и подтвердят, эти цены будут официально размещены на сайте университета в разделе "Платные услуги"», - сказали в пресс-службе.

На момент публикации другие университеты Беларуси не объявляли о повышении цен на обучение.