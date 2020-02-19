Коммунальщики так «украсили» Гродно, что люди больше не могут молчать 13 19.02.2020, 11:19

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ЖЭС-арт по-белорусски.

За несколько последних лет центр Гродно стал площадкой для творчества коммунальных служб, пишет «Новы час». Пластиковое сердце, жестяной глобус, деревянный турист и мусорки-джентльмены - далеко не полный перечень украшений, которые вызвали неоднозначные эмоции у горожан. Каплей, переполнившей чашу терпения, стал рояль в парке Жилибера.

Откуда взялась идея этой красоты, кто подумал о ее соответствие старому парку и исторической архитектуры Гродно - до сих пор непонятно. Как и то, почему художникам и дизайнерам сложно установить свои работы в центре города, а коммунальщикам - нет.

Лидер по украшательству исторического центра города - мусоросортирующий завод. Директора предприятия, Вячеслава Андреевского, в народе уже назвали «главным творцом Гродно». Последняя инициатива завода - бутафорский рояль для парка Жилибера, обтянутый пластиковым искусственным газоном. На рояле установлены датчики движения - если подойти ближе, с его звучит песня Стаса Михайлова «Все для тебя».

Кто платит, тот и музыку заказывает

«Жаль, что городские власти действуют по принципу - кто платит деньги, тому и дорога, - говорит искусствовед Наталья Павленко. - Создается впечатление, что такие объекты никак не проходят согласование. Получается, все создается в рамках "благоустройства", на которое выписывается бюджет, но какие именно "работы" будут сделаны - не уточняется».

Удивление Натальи Павленко вызывает и то, что решения об эстетическом облике исторического центра отдаются «на откуп» людям, которые не имеют профессионального художественного или культурологической образования. «Боюсь, что даже в анамнезе образования раздел "искусства" отсутствовал напрочь», - говорит искусствовед.

Все подобные объекты, говорит Наталья, относятся к малым архитектурным или скульптурным формам. «В принципе, они должны устанавливаться по согласованию [отдела] архитектуры или отдела культуры, когда предусматриваются на территории города».

Параллельные реальности Гродно

«Так получилось, что в Гродно сложились две параллельные реальности, - говорит дизайнер Ирина Варкулевич. - Они существуют независимо друг от друга. Одна - европейский город. Вторая - город, существующий по законам «колхоза» с дожинками и мусорками-джентльменами».

По мнению дизайнера, теперь европейский королевский город вынужден пробиваться сквозь «колбасные ели и скрипки на филармонии».

«По закону, все эти лебеди из покрышек, грибы-тазики и так далее должны быть запрещены. Но нет, все это поощряется. Раз никто не запрещает баянистку на Советской, значит ее казачий репертуар кому-то нужен. В общем, очевидная задача - не сделать город похожим на европейский, а наоборот, чтобы он ничем не отличался от среднего российского городка. Никакое архитектурное наследие уже не спасает».

«Пока город живет по законам агрогородка, ничего не изменится»

«Есть такое слово для всех этих творческих потуг - «креативщик». Вот и живем среди него. Нет не-совковых специалистов, принимающих решения связанные с эстетикой города», - отмечает дизайнер.

Еще одна проблема, по ее мнению, в том, что нет людей, которые бы занимались урбанистикой в Гродно, зато есть профессионалы от архитектуры, которые «не считают это уродством».

Удивить коммунальщики ничем не могут

Решение городской администрации украшать город подобным способом «кажется очень странным» и художнику Александру Сильвановичу:

«Такое чувство, что люди не бывают за границей и не видят, как там все это делается. Можно создавать такие зоны, но не в исторической части города», - считает художник.

«Почему бы в Коробчицах не создавать специальную зону и не понаставить там всякого. Тот, кто хочет удивиться, тот пусть едет туда. Но не надо трогать веками намоленное место в центре Гродно».

При чем здесь монументальный совет

В Гродненской ЖКХ рассказали, что разработкой и установкой малых архитектурных форм могут заниматься даже сами жители города. Чтобы поставить такой объект в спальном районе, согласовать его нужно только с местным ЖЭСом.

Что касается исторической части города, то все работы и установки должны быть согласованы с отделом культуры и управлением архитектуры Гродненского горисполкома, а памятники - дополнительно проходят через местный и Республиканский художественно-экспертный совет и Совет по монументальному и монументально-декоративному искусству при Министерстве культуры.

Но в Гродно это не спасает ситуацию. «Все научились обходить монументальный совет, который есть в Гродно, - отмечает художник Александр Сильванович, - ссылаются, что устанавливают не памятники, а «декоративные композиции», которые не требуются согласования. Но удивить коммунальщики ничем не могут, а смысловое решения, такие, как бюст Богдановичу, город почему-то не реализовывает. По итогу, ставим не пойми что. А к нам приезжает много творческих друзей и это все заметно. Туристы также едут смотреть не на эту мелкую пластику, а на один из красивейших городов Беларуси».

Что касается концепции развития города

Ситуация с ЖЭС-артом в историческом центре - не первый конфликт творческой интеллигенции и администрации Гродно. До сих пор не утихают споры вокруг выбора бренда города и судьбы Дворца текстильщиков.

«В комиссии [по выбору бренда] практически не было художников, - говорит Александр Сильванович. - В итоге выбрали какой-то безликий бренд, который меня в свое время затронул. Очень спорное решение и с бывшим Дворцом текстильщиков. Представителей союза художников поставили перед фактом, что решение уже принято [в пользу музея], а нам дают площадку в бывшей библиотеке. Но, действительно, было бы хорошо сделать какой-нибудь универсальный культурный центр, за который было бы не стыдно перед своими горожанами и перед всей страной. Надо людей правильно воспитывать в плане творчества, идти в ногу со временем».

Услышит администрация горожан

«Все [должно быть] взаимосвязано - среда, архитектура, малые формы и так далее, - говорит Ирина Варкулевич. - Пока город живет по каким-то дремучих правилам, по законам агрогородка, ничего не изменится».

Чтобы менять ситуацию, руководству города нужно проводить встречи с творческой интеллигенцией, считает Александр Сильванович. «Еще 10-15 лет назад так и было. Сейчас такое чувство, что диалог никому не нужен».

«Как все это остановить? Проводить публичные слушания, - говорит Наталья Павленко. - И все-таки, выбрать концепцию города: он - королевский и с высокой культурой, либо он равняется на нижнюю границу образования, "шобы было понятно"».