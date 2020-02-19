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19-летний немец откопал древний клад возрастом две тысячи лет

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  • 19.02.2020, 11:23
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19-летний немец откопал древний клад возрастом две тысячи лет

На реставрацию старинного сокровища ушло девять месяцев.

19-летний Нико Калман из немецкого города Хальтерн-ам-Зе во время раскопок, в которых он участвовал в рамках стажировки, нашел древний клад римлян – уникальный серебряный кинжал возрастом две тысячи лет, а также остатки кожаного ремня, футляр из липы и льняную бечевку. Об этом сообщает "Сегодня" издание The Times.

Как пишут археологи, серебряный кинжал римляне, вероятно, использовали в битве с германскими племенами. На реставрацию старинного сокровища, покрытого ржавчиной, ушло девять месяцев.

Сокровища передадут в исторический музей Хальтерн-ам-Зе в 2022 году. По данным местных СМИ, в древние времена в этом городе был военный лагерь. Римские солдаты любили носить при себе необычные кинжалы, чтобы подчеркнуть свой статус.


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