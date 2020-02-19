Экономист: В этом году курс рубля может упасть на 15% 5 19.02.2020, 11:46

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Январь продемонстрировал большую зависимость белорусской экономики от нефтяного сектора.

Об этом экономист Дмитрий Крук рассказал в разговоре с журналистом «Радыё Свабода» Виталием Цыганковым.

- Последние недели белорусы со страхом наблюдают, как почти каждый день растет курс доллара по отношению к белорусскому рублю. Люди, которое привыкли к определенной стабильности национальной валюты, заволновались. Тем более, что падение рубля наложилось на информацию о энергетических расхождениях Минска с Москвой, о падении ВВП в январе, падение цен на нефть на мировом рынке - есть основания волноваться. Снижение курса рубля - или это временное явление, или стратегический тренд?

- Однозначно ответить на этот вопрос нельзя - до тех пор, пока не разрешены все вопросы с российской нефтью. Пока мы не можем видеть, в какой степени повлияло снижение валютных поступлений от нефтепродуктов на валютный рынок, но интуитивно могу сказать, что это не менее половины этого тренда. Вторая часть - это рост доллара на мировом рынке, в том числе относительно российского рубля.

Поэтому, если в нефтяном вопросе воцарятся плохие сценарии, то тренд на снижение курса рубля сохранится. Вопрос в том, до какой степени может обесцениваться рубль. При наихудшем сценарии, если мы существенно откажемся от российской нефти, падение курса рубля может составить 15 процентов.

- Это за какое время - 15 процентов?

- Где-то в течение года, но, возможно, и быстрее. Но это не будет одномоментно, как в 2011 году. Подушка безопасности, созданная Нацбанком, довольно существенна, и сделать эту девальвацию постепенной, плавной вполне возможно.

- А повлияют на курс рубля международные тенденции? Цена на нефть падает, коронавирус также может повлиять на всемирную экономику. А когда падает цена нефти, всегда падает и курс российского рубля, от которого зависит белорусский. Если нефть упадет до 50 долларов за баррель, это же не может не повлиять на Россию и Беларусь?

- Да, российский рубль сохраняет определенную связь с нефтью, но последние год-два эта связь существенно ослабла. Российские власти сумели эту зависимость снизить. Поэтому падение цены на нефть, конечно, отразится на курсе российского рубля, но не в пропорции один к одному.

Но белорусский рубль может обесцениваться в отношении российского в результате собственных причин, внутренних причин. Это касается непосредственно «нефтяного вопроса».

Замечу, однако, что прогноз падения цены нефти до 50 долларов очень маловероятен. Базовый прогноз, из которого исходят международные организации, - что в 2020 году состояние мировой экономики не ухудшится. Но на это может повлиять проблема с коронавирусам, если он растянется на довольно долгое время.

- Только что появилась информация, что за январь 2020 года ВВП упал на 1,9 процента. Что это? Особенность одного месяца или начало определенного тренда?

- Это падение ВВП почти полностью связано именно с нефтяными проблемами. Самое опасное, что январь продемонстрировал большую зависимость белорусской экономики от нефтяного сектора. Поэтому снижение объемов нефтепереработки выливается в снижение ВВП.

Это одна из приоритетных задач правительства - дать ответ на вопрос, как может дальше работать этот сектор. Мы пытаемся дать долгосрочный ответ - мы пытаемся уменьшить зависимость от низких цен на российскую нефть. Этот ответ положительный, он мне нравится. Но нужно сделать так, чтобы этот стратегический ответ не превратился в существенные трудности и вызовы для белорусского экономики уже сегодня.

- Если говорить о корне этих нефтяных проблем - неудачные переговоры с Россией, стратегическая смена энергетических отношений с Москвой... При самом унылом варианте - как это может повлиять на белорусский экономику?

- В долгосрочном плане не надо опираться на эти сомнительные конкурентные преимущества, связанные с низкой ценой на нефть. Это негативно влияет на белорусскую экономику, привязывает ее к тем секторам и отраслям, которые зависят от цен на нефть, и не позволяет наращивать эффективность остальных отраслей.

Если мы действительно уходим от этой зависимости и принимаем новые условия торговли с Россией - совершенно ясно, что это негативно повлияет на сегодняшнее состояние экономики. И я бы ставил вопрос по-другому - что нужно сделать, чтобы минимизировать эти потери в 2020 году. Эти потери могут вылиться либо в замедление роста ВВП, либо, при худшем сценарии, даже в падение ВВП.