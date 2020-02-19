Какие сюрпризы власти приготовили «тунеядцам» в 2020 году 6 19.02.2020, 13:10

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Новые «письма счастья» начнут рассылать уже в июне-июле.

Беларусь – уникальная страна. Здесь безработным грозит дополнительный налог и целый ряд сопутствующих проблем. Сайт myfin.by пишет, что будет с «тунеядцами» в 2020 году и как не попасть в этот список.

После принятия изменений в декрет президента от 2 апреля 2015 года №3, с 1 января 2019 г. все незанятые в экономике трудоспособные граждане должны оплачивать тарифы ЖКУ по полной стоимости.

Таким образом, в Республике Беларусь существует список граждан, не занятых в экономике – так называемых «тунеядцев».

Как не попасть в «тунеядцы»?

К не занятым в экономике гражданам не относятся те, кто:

• работает по трудовому договору, контракту или гражданско-правовому договору, в том числе за границей;

• индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, ремесленники;

• репетитор, строитель и др., т.е. граждане, которые уплачивают единый налог;

• родители детей до 7 лет, ребенка-инвалида до 18 лет, троих и более несовершеннолетних детей и другие граждане, определяемые законодательством.

Что грозит «тунеядцам»?

1. ЖКУ «по полной»

Трудоспособные граждане, не занятые в экономике в соответствии с п. 5 Декрета Президента № 3, обязаны оплачивать жилищно-коммунальные услуги по полной их стоимости, а именно:

• горячее водоснабжение;

• газоснабжение при наличии индивидуальных отопительных газовых приборов – с 1 мая 2020 года;

• теплоснабжение – с 1 мая 2020 года.

Следует учитывать, что если в квартире проживает член семьи, не занятый в экономике, и он не является собственником (нанимателем, арендатором) дома или квартиры, то семья не будет оплачивать жилищно-коммунальные услуги по полной стоимости.

2. Отсутствие помощи государства

Не занятые в экономике граждане не смогут получить льготный кредит или субсидию на строительство, реконструкцию или покупку жилья, за исключением тех, кто находится в трудной жизненной ситуации.

Случаи отнесения к трудной жизненной ситуации перечислены в Указе Президента от 19.01.2012 г. № 41. Это объективные обстоятельства, сложные для самостоятельного разрешения, в частности, полная нетрудоспособность вследствие инвалидности, неспособность к самообслуживанию в связи с заболеванием и др.

3. Налог на «тунеядство»

Белорусам, не занятым в экономике, не уплачивающим в казну налог в течение 183 календарных дней, будут приходить письма из налоговой инстанции с указанием обязательной уплаты «налога на тунеядство» в размере 20 базовых величин. Напомним, что на сегодняшний день размер базовой величины в Беларуси установлен в 27 рублей. Т.е. гражданам придется уплатить в казну не менее 540 белорусских рублей.

Что это значит?

Налог на «тунеядство» никто не отменял. А с мая 2020 года еще добавляется и 100% оплата ЖКУ. Новые «письма счастья» налоговая начнет рассылать уже в июне-июле.