Der Spiegel: Эрдоган может позвать НАТО на «войну тиранов» с Россией 1 19.02.2020, 13:19

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РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН

ФОТО: REUTERS/UMIT BEKTAS

Турецкий президент понимает, что его действия будут эффективнее с помощью западных союзников.

В сирийской провинции Идлиб турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и властелин Кремля Владимир Путин сохраняют курс на противостояние. Турция расширяет свое военное присутствие на этом куске Сирии. Позовет ли она скоро на помощь НАТО? Об этом пишет Der Spiegel, напоминая, что словесная перепалка между Россией и Турцией в Сирии продолжается уже давно (перевод — unian.net).

В российском МИД недавно заявили, что якобы исключительно Анкара несет ответственность за усиление насилия в Идлибе. Эрдоган, в свою очередь, почти открыто пригрозил Путину войной.

«Мы сказали России, что если вы не прекратите бомбежки, мы сделаем то, что считаем нужным», - заявил турецкий президент. Теперь в регионе люди гадают, станет ли Идлиб по-настоящему местом, где произойдет стычка турецких и российских войск.

На протяжении последних лет Путин и Эрдоган поддерживали «мужскую дружбу». За время после неудачной попытки переворота в Турции, которая произошла в июле 2016 года, президенты беседовали более 70 раз. Вряд ли найдется другой лидер страны, с которым бы Эрдоган поддерживал тесные отношения.

Анкара, несмотря на протест США, купила российские ракеты С-400. Кроме того, Москва строит на турецкой территории атомную электростанцию. Но несмотря на все это, во многих внешнеполитических вопросах их позиции сильно расходятся.

Оба автократа по-разному смотрят на Ливию, Кипр, на войну в Нагорном Карабахе, которую ведут Армения и Азербайджан. Но Сирия стала местом наиболее опасного соперничества для них. «Наступление режима Башара Асада и России в провинции Идлиб создает давление на Турцию.

Согласно данным ООН, на турецкой границе находится более полумиллиона сирийских беженцев. Сам Эрдоган заявляет о миллионе людей. Турция, которая приняла примерно 3,5 миллиона сирийцев, боится еще одного миграционного кризиса», - пишет немецкое издание.

«Ситуация в Идлибе неприемлема. Мы были терпеливы слишком долго», - сказал Эрдоган.

Атаки войск сирийского режима против турецких военных в Идлибе закончились смертью более чем двух десятков солдат Турции за последние несколько дней. Анкара ответила контратаками, которые убили сотни сирийских солдат, о чем заявляет турецкое правительство.

После этого ситуация только ухудшилась. Армия Турции отправила дополнительные силы в зону боевых действий. «Сирийская обсерватория по правам человека» сообщает, что более 600 единиц военной техники Турции пересекли границу.

Сирийский режим окружил несколько турецких военных контрольных пунктов в Идлибе. Эрдоган поставил Асаду ультиматум. Если сирийская армия до конца месяца не выведет свои силы за пределы контрольных пунктов Турции, Анкара начнет действовать на собственное усмотрение.

Партнер турецкого президента по коалиции Девлет Бахчели уже объявил о необходимости разработать план наступления на Дамаск с целью «ликвидации тирана». Der Spiegel пишет, что пока складывается впечатление, что Эрдоган лишь хочет занять угрожающую позицию, чтобы добиться желаемого результата на переговорах.

Директор близкого к правительству аналитического центра Seta Бурханеттин Бюран намекнул, что Турция хочет создать в Идлибе буферную зону наподобие той, которая появилась на северо-востоке Сирии.

Россия контролирует небо над Идлибом. Эрдоган, наверное, хорошо понимает, что без согласия Путина его действия в Сирии весьма ограничены. Вместе с тем, существует риск того, что из-за наращивания военного присутствия и боевой риторики ситуация может выйти из-под контроля.

«В таком случае турецкое правительство, кажется, надеется на помощь Запада», - говорится в статье. Специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри был на прошлой неделе в Анкаре. «Наш союзник Турция в опасности. И эта опасность исходит от России и режима Асада», - сказал он.

Один из турецких журналистов спросил Джеффри, что будет, если конфликт между Турцией и Россией обострится? Придет ли НАТО на помощь Турции? Похоже, ответ на этот вопрос предстоит дать в ближайшее время.