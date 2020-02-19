Доллар в Беларуси установил третий рекорд после деноминации рубля 19.02.2020, 13:22

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Исторический максимум все ближе.

Торги на Белорусском валютно-фондовой бирже зафиксировали очередной рекорд: доллар США вырос еще на 0,0011 копейки, до 2,2041 рубля (днем ранее было 2,2030). С начала недели обновляются наибольшие показатели за четыре года после деноминации.

Психологический барьер 2,2 рубля американская валюта преодолела еще 13 февраля, однако затем было снижение до 2,1944.

Но это еще не исторический максимум - наибольшее значение было на торгах 10 февраля 2016 года: 2,2069 рубля за доллар. После начался откат до 1,85.

19 февраля также незначительно укрепилась российская валюта - плюс 0,0096 копейки до 3,4638 за 100 рублей. А вот евро немного ослаб: минус 0,0053 копейки до 2,3805 рубля.