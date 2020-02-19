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Франция останавливает старейшую АЭС

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  • 19.02.2020, 13:27
Франция останавливает старейшую АЭС

Ее закрытие было одним из предвыборных обещаний президента.

Правительство Франции определило точные сроки остановки двух реакторов старейшей АЭС Франции «Фессенхайм» — в конце февраля и в конце июня этого года соответственно. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду в официальном государственном вестнике Journal officiel, пишет tut.by.

«Тема: отмена лицензии на эксплуатацию атомной электростанции в Фессенхайме. <…> Текст вступает в силу с 22 февраля 2020 года для реактора номер 1 и с 30 июня для реактора номер 2», — гласит текст послания.

«Это событие <…> является первым шагом по воплощению энергетической стратегии Франции, которая направлена на постепенное выстраивание баланса между ядерной и возобновляемой электроэнергией в условиях сокращения вредных выбросов от производства электроэнергии благодаря закрытию угольных электростанций к 2022 году», — подчеркивается в коммюнике правительства, которое приводит в среду радиостанция France Info.

АЭС «Фессенхайм» — старейшая действующая атомная электростанция Франции, расположенная на северо-востоке страны в регионе Эльзас. Из-за давности срока своей эксплуатации (введена в строй 1 января 1977 года) она неоднократно становилась объектом критики со стороны экологов. Ее закрытие было одним из предвыборных обещаний президента Франсуа Олланда, однако сроки переносились уже несколько раз.


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