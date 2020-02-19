«Сижу дома, а штрафы из России приходят» 19.02.2020, 13:34

Какие схемы используют мошенники в отношении белорусских водителей.

В редакцию abw.by обратился читатель, к которому "прилетел" штраф о якобы нарушении скоростного режима на территории России. При этом он утверждает, что в указанное время никак не мог там находиться. Как такое могло получиться? Обязан ли водитель оплатить этот штраф? И за какие нарушения за рубежом рассчитаться все-таки придется?

Кому платить?

Александр (читатель Автобизнеса): "Я проживаю в приграничном с Россией населенном пункте. Раньше частенько ездил в соседнюю страну на автомобиле по различным делам. "Попал" в свое время на штраф по линии ГИБДД за скорость. Дома попросил дочь оплатить через интернет. Она перевела необходимую сумму со своего электронного кошелька (Яндекс.Деньги). Это было довольно давно, но 14 февраля этого года ей на телефон, привязанный к аккаунту кошелька, поступило SMS-оповещение о том, что пришел счет на оплату еще одного штрафа.

Статья 12.9 КоАП РФ. Превышение установленной скорости движения

2. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час - влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

Предлагалось оплатить штраф с существенной скидкой 50% - вместо 500 рублей счет выставили на 250 рублей. В России есть такая норма: если нарушитель в течение определенного периода добровольно оплатит взыскание, то сумма делится пополам. Вот и мне поступило такое заманчивое предложение.

Но вся "фишка" в том, что ни я, ни члены моей семьи в России не были уже давно. А тут прямо вчера якобы на скорости попался за пределами страны, а сегодня "весточка" пришла в виде счета на оплату штрафа. Да еще и со скидкой хорошей. Что это такое - "развод" на деньги?

Отдельно отметим, что номер СТС по этому нарушению не совпадает!

Мнения моих знакомых разделились. Кто-то считает нужным заплатить и сэкономить за счет скидки, чтобы в базе не числиться как должник по штрафам. Мол, доказывай потом в случае встречи с российским инспектором, кто прав, а кто виноват, только проблемы будут. Но я считаю, что мой автомобиль мог попасть в базу ГИБДД случайно. Или это действуют мошенники, получившие данные электронного кошелька при первой оплате настоящего штрафа. Причем последнее время они особенно настойчивы".

На просторах интернета достаточно много примеров подобных мошеннических действий. Скидка по штрафу - это своего рода заманивание в сети злоумышленников. Оплатишь раз - потом не слезут. Поэтому не нужно реагировать на такие предложения. Но отправить для начала запрос на разъяснения по этому поводу на обратный адрес стоит.

При этом бывают и вполне себе реальные штрафные "весточки" из-за рубежа.

Некоторые автолюбители считают, что за пределами государства на своем автомобиле можно и "пошалить", за это ничего не будет. Это ошибочное мнение. И даже если такой водитель успеет оперативно вернуться на родину, то все равно последствия не заставят себя ждать.

Согласно Конвенции о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях Правил дорожного движения водитель, нарушивший некоторые нормы ПДД в той же России, может нести ответственность за это в Беларуси. В этом международном документе, участником которого является наша страна, определен перечень статей, по которым можно привлечь водителя за нарушения, совершенные на территории другого государства.

1. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение легких телесных повреждений или материального ущерба.

2. Нарушение водителем транспортного средства обязанности оставаться на месте дорожно-транспортного происшествия.

3. Управление транспортным средством в состоянии опьянения или под воздействием наркотических, а равно иных веществ, оказывающих подобное воздействие.

4. Невыполнения законного требования сотрудника милиции (полиции) об остановке транспортного средства.

5. Уклонение от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние опьянение.

6. Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

Нарушения скоростного режима, как видим, в Конвенции нет. Однако это не значит, что наказание в будущем не найдет вас в стране, где вы совершили это нарушение. Автобизнес уже рассказывал, как буквально минувшей осенью инспекторы в России массово останавливали белорусов и заставляли их оплачивать непогашенные штрафы за превышение скорости.

Что касается других пунктов, то в соответствии с Конвенцией, если лицо нарушило Правила дорожного движения на территории другой страны, то представители этого государства (места нарушения) могут просить возбудить преследование такого лица в административном порядке и передать материалы дела для вынесения административного взыскания в страну, где нарушитель проживает.

Условно говоря, если отечественный водитель попался в России "под мухой", то водительское удостоверение у него, конечно же, там изымут. Но и на родине его будут ждать неприятности. Российские коллеги нашей ГАИ просто направят сюда запрос об исполнении наложенного взыскания, которое начнет исчисляться с момента получения такого запроса. Никакой легализации материалов административного дела на территории другого государства не требуется. Материалы по делам об административных правонарушениях имеют такую же юридическую силу, что определено международным договором.

То же самое касается, допустим, тех, кто не остановился на автомобиле по требованию инспектора ГИБДД (применительно к России) и уехал домой в сопредельное государство. В данном случае материалы об имеющемся инциденте направят в Беларусь, будет проводиться проверка, а виновное лицо понесет ответственность по отечественным законам.

Так что нужно иметь в виду последствия, которые могут настигнуть водителя-нарушителя за различные "шалости" в другом государстве. Участниками Конвенции помимо Беларуси и России являются также Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова и Таджикистан.

Из официального ответа УГАИ МВД Республики Беларусь: