Среди ученых и инженеров в Европе стало больше женщин 19.02.2020, 13:42

Самой «мужской» сферой занятости оказалось промышленность.

41% ученых и инженеров в Евросоюзе – женщины. Это на 1% больше, чем два года назад, сообщает европейское статистическое агентство Евростат, пишет «Европульс».

В 4 странах доля женщин среди ученых и инженеров превышает 50% — а два года назад таких стран было только 3.

Лидирует по доле женщин в науке и инженерном деле Литва (57%), следом идут Болгария и Латвия (по 52%), на 4-м месте — Дания (51%).

В 4 странах женщины составляют лишь меньше трети ученых и инженеров: в Финляндии (29%), Венгрии (30%), Люксембурге (31%) и Германии (почти 33%).

Самой «мужской» сферой оказалось промышленность – там всего 21% женщин среди ученых и инженеров. А наиболее равномерно мужчины и женщины представлены в сфере услуг: 46% женщин и 45% мужчин изучают и разрабатывают решения для образования, маркетинга или пиара.