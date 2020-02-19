Россия будет печатать деньги для Венесуэлы 4 19.02.2020, 14:01

1,381

Гиперинфляция боливара не прекращается.

Российский Гознак будет печатать боливары для Венесуэлы. Об этом сообщает meduza.io со ссылкой на агентство Bloomberg, ознакомившееся с контрактом.

В общей сложности будут напечатаны 300 миллионов купюр номиналом от 10000 до 50000 боливаров. Суммарная стоимость напечатанных денег составит примерно 143 миллиона долларов.

За выполнение контракта Гознак получит 6,8 миллиона евро.

«В прошлом правительство [Венесуэлы] испытывало сложности с оплатой счетов производителям банкнот. В прошлом году [британская компания] De La Rue, один из крупнейших в мире производителей банкнот, сообщила о списании 23 миллионов долларов из-за задолженности Венесуэлы», пишет Bloomberg.

В Венесуэле в последние несколько лет продолжается гиперинфляция, из-за чего правительству страны постоянно приходится печатать новые банкноты. В 2018 году была проведена деноминация боливара, в ходе которой номинал купюр уменьшили в 10 тысяч раз.

Из-за постоянно падающей стоимости боливара во многих расчетах внутри страны неофициально используется доллар США.