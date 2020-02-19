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Арсений Чигирь: Остановка «Белшины» — только начало

  • 19.02.2020, 14:16
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Арсений Чигирь: Остановка «Белшины» — только начало
Арсений Чигирь
Фото: Юрий Друг / Charter97.org

Cитуацию в Могилевской области сложно назвать нормально.

Несколько дней назад появилась информация о том, что бобруйский завод «Белшина останавливает работу до 1 марта. Рабочих заставляют писать заявления на получение 2/3 зарплаты и сидеть дома. Ситуацию с предприятием прокомментировал активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Бобруйска Арсений Чигирь:

- «Белшина» приостановила работу на четыре дня из-за отсутствия сырья. Кто-то говорит, что это связано с некорректной работой китайского поставщика в связи с бушующим коронавирусом, многие считают, что из-за проблем с поставкой нефти. Перебои в работе предприятия случаются не впервые. Очевидно, руководство «Белшины» не просчитало высокие риски. Но ответственность лежит и на властях страны, которые создали такую ситуацию. А в проигрыше оказались простые рабочие.

Понятно, что последствия кризиса будут только нарастать. Остановка «Белшины» — только начало

- Какая ситуация с зарплатами на других предприятиях в городе?

- Ситуацию я бы не назвал нормальной, потому, что средняя зарплата составляет примерно 300-350 рублей. Как можно прожить на такие деньги? Многие уезжают за границу, а те, кто не уехал — стремятся к этому. Вообще, регион очень бедный, собственно по этой причине и происходит такой отток граждан


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