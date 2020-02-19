В Германии нашли сокровища древнеримского всадника 1 19.02.2020, 14:25

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В отличие от подобных захоронений, эти не были разграблены.

В захоронении около баварского города Аугсбурга найдены золотые кресты, конская сбруя и ритуальные сосуды из Египта.

Баварские археологи представили в Мюнхене редчайшие находки из могилы богатого древнеримского всадника — военного, похороненного вместе со своей лошадью около 1300-1500 лет назад, пишет «Народная воля». Как отмечается, в отличие от многих других подобных захоронений времен Раннего Средневековья эта могила, найденная в окрестностях Аугсбурга, не была разграблена.

Особый интерес ученых вызвали три креста из тонких листов золота, свидетельствующие о распространении христианства в этом регионе. Кроме, того в захоронении найдены оружие, щит и конская сбруя, а также бронзовый кувшин и патера — широкое и мелкое блюдо для ритуальных возлияний. Последние две находки были изготовлены, предположительно, в Египте и севернее Альп такие артефакты из средиземноморского региона археологи обнаруживают крайне редко.

Древнеримские поселения — старейшие города Германии

Поблизости около Нордендорфа также была найдена вторая могила, но разграбленная и засыпанная обломками древнеримских построек, что указывает на возможность существования римского поселения в этих местах, до сих пор ученым неизвестного. Две тысячи лет назад Швабия в районе нынешних городов Аугсбург и Кепмтен была одним из важнейших для римлян регионов севернее Альп. Оба эти города входят в десятку самых старых городов Германии.