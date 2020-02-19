Эрдоган выдвинул новый ультиматум союзнику Путина в Сирии

Эрдоган выдвинул новый ультиматум союзнику Путина в Сирии6
- 19.02.2020, 14:48
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Новая операция турецкой армии неизбежна.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду пригрозил начать операцию в провинции Идлиб в Сирии до конца месяца, если Дамаск не отведет войска за линию турецких военных постов, сообщает Al Jazeera.
"Операция в Идлибе неизбежна", - сказал Эрдоган перед парламентариями своей партии в парламенте. "Мы начали отсчет, мы делаем окончательное предупреждение".
Эрдоган заявил, что переговоры с Россией по северо-западному сирийскому региону Идлиб далеко не удовлетворили требования Турции, и предупредил, что военная операция - это "вопрос времени".
Эрдоган заявил, что Турция решила сделать Идлиб безопасной зоной "независимо от расходов", даже несмотря на провал переговоров с Россией, которая поддерживает силы сирийского президента Башара Асада.
Эти объявления появились на фоне того, как сирийские войска при поддержке России ведут наступление на последний большой повстанческий анклав страны.