В Литве хотят внести «повара» Путина в список санкций ЕС 1 19.02.2020, 15:10

США уже ввели санкции против Евгения Пригожина.

Комитет по национальной безопасности и обороне литовского парламента планирует обратиться в Министерство иностранных дел с тем, чтобы оно приняло меры для внесения российского предпринимателя Евгения Пригожина и его имущества в "черный список" Евросоюза.

Об этом сообщает Delfi.

"Этот человек действительно достаточно известен, и известен тем, что он близок к кремлевской администрации, тем или иным образом связан не только с частной военной компанией "Вагнер", но и с кибернетической безопасностью или вмешательством в избирательные системы, поэтому он должен оказаться и в списке санкций ЕС", - заявил в среду после заседания комитета его председатель Дайнюс Гайжаускас.

На следующей неделе комитет намерен рассмотреть предложение "обязать МИД включить Пригожина в санкции ЕС".

В среду парламентский комитет выяснял, с какой целью в конце января в Вильнюсе приземлялся самолет, который связывают с Пригожиным. По словам Гайжаускаса, было установлено, что самолет прибыл на ремонт в одну из компаний, принадлежащих литовской группе компаний авиационного бизнеса Avia Solutions Group, контролируемой Гедиминасом Жемялисом.

"Мы знаем, что он прибыл именно для ремонтных работ, но ремонт, насколько мы знаем, не был осуществлен, когда выяснилось, что в отношении этого борта все же применяются санкции Минфина США", - сказал председатель комитета.

Как известно, США наложили санкции на Пригожина, связанные с ним компании и активы, в частности ПВК Вагнера и "фабрику троллей", которую он финансирует.

США обвиняют компании Пригожина во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году.