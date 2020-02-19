В Эстонии вырастет средняя пенсия по старости 19.02.2020, 15:19

Для человека с 44-летним стажем сумма составит 528 евро.

После ежегодной индексации 1 апреля средний размер пенсии по старости для человека с 44-летним стажем увеличится с 483 до 528 евро, пишет err.ee.

Таким образом, с учетом внеочередного повышения пенсий и индексации, выплата пенсионеру с 44-летнем стажем в среднем увеличится на 8% или на 45 евро, сообщило в среду Министерство социальных дел, которое направило на согласование соответствующий законопроект.

Пенсионеры со стажем в 15 лет начнут получать в месяц 322,07 евро, с 30-летним стажем - 428,63 евро, с 40-летним стажем - 499,67 евро, а с 44-летним стажем - 528,09 евро.

Базовая часть пенсии вырастет со 191,65 до 208,5 евро, к которым добавляется внеочередное повышение базовой части на 7 евро.

Помимо пенсий, с 1 апреля будет произведен перерасчет суточной ставки пособия по нетрудоспособности: при полной нетрудоспособности суточная ставка составит 14,89 евро, а размер месячного пособия - 446,7 евро. При неполной нетрудоспособности суточная ставка составит 57%, в среднем 254,70 евро в месяц.