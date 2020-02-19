Ученые раскрыли загадку происхождения хамелеонов 1 19.02.2020, 15:26

Имеющиеся до сих пор свидетельства не позволяли определить, где появились эти ящерицы.

Миллионы лет назад одному или нескольким предкам хамелеонов удалось выжить в бурных водах Индийского океана, разделяющего Африку и Мадагаскар. Скорее всего, они удержались на плавнике, которое море, поболтав, выбросило на берег, и больше подобных счастливых случаев с хамелеонами не было. Однако в итоге эти ящерицы закрепились и стали процветать по обе стороны Мозамбикского пролива. В этой картине загадкой остается главный вопрос: в каком направлении случилось это путешествие, пишет Naked science.

Имеющиеся до сих пор свидетельства не позволяли однозначно определить, где хамелеоны появились раньше, колонизировали ли мадагаскарские рептилии Африку или они, наоборот, прибыли на остров с материка. Разрешить эту загадку предлагает статья, которую команда ученых во главе с Андреем Чернански (Andrej Čerňanský) из словацкого Университета имени Коменского опубликовала в журнале Scientific Reports.

В самом деле, более чем из 200 видов современных хамелеонов около половины обитают на Мадагаскаре. Это может свидетельствовать в пользу их местного происхождения, но может быть и следствием более поздней эволюции ящериц, очутившихся на изолированном острове, который потерял соединение с материковой сушей еще 150 миллионов лет назад, задолго до появления первых прямых предков хамелеонов.

К сожалению, уже тогда эти ящерицы были древолазающими, и их останки крайне редко оказывались в условиях, подходящих для фоссилизации. До нашего времени дошло слишком мало их окаменелостей и тем более мало сколь-нибудь полных скелетов или черепов. В результате вопрос об их происхождении остается спорным: среди специалистов есть сторонники и «островной», и «материковой» версии. В пользу Африки как раз говорит новая работа Андрея Чернански и его соавторов.

Ученым удалось исследовать окаменелый череп хамелеона, обнаруженный на острове Русинга, расположенном на озере Виктория в Кении. Останки KNM-RU 18340 были найдены в 1990 году и продемонстрировали уникальную сохранность, хотя их долгое время не удавалось извлечь из сопутствующих пород. Такую работу провели лишь недавно, после чего череп древней ящерицы рассмотрели с помощью рентгеновской томографии.

Палеонтологи заключили, что череп принадлежал представителю прежде неизвестного вида из рода Calumma, который сегодня считается эндемиком Мадагаскара. Тем не менее Calumma benovskyi обитал на территории материка до того, как хамелеоны колонизировали Мадагаскар: его останки датированы ранним миоценом, около 15-20 миллионов лет назад.

Стоит добавить, что название C. benovskyi отдает дань памяти Морицу Бенёвскому — известному словацкому путешественнику, естествоиспытателю и авантюристу, который завершил свою карьеру королем Мадагаскара. В некотором роде его судьба повторяет то, что, видимо, случилось и с хамелеонами.