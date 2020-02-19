Эрдоган запустил обратный отсчет 1 19.02.2020, 15:39

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Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Mustafa Kamaci/Anadolu Agency/Getty Images

Переговоры в Москве закончились неудачей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил сегодня, 19 февраля, что военная операция Турции в Идлибе неизбежна, и что он принял окончательное решение по этому вопросу, отклонив российское предложение по урегулированию конфликта, пишет Nedaa (перевод — inosmi.ru).

Турецкий лидер заявил, что Турция не оставит Идлиб сирийскому режиму, и она полна решимости превратить его в безопасный район и будет добиваться этого, несмотря на продолжение диалога с российской стороной.

Переговоры, состоявшиеся вчера в Москве между турецкой и российской делегациями, закончились неудачей, так как Россия выступила с предложением ограничить присутствие Турции в пограничной полосе протяженностью 16 километров к северу от Идлиба.

Эрдоган подчеркнул, что сирийский режим и те, кто его поддерживает (обращаясь к русским) «еще не осознали решимости Турции». По его словам, Анкара предпримет все меры, чтобы ее план в Идлибе был реализован. Президент Турции добавил: «Наша операция в Идлибе — это только вопрос времени, а то, что предлагают нам сегодня, — не отвечает нашим требованиям».

Спецпредставитель президента Турции Ибрагим Калын (İbrahim Kalın) подтвердил вчера, что Анкара категорически отвергла дорожные карты и предложения, сделанные Россией, и что она настаивает на строгом соблюдении пунктов «сочинского» соглашения.

Эрдоган также подчеркнул, что турецкая армия «превратит Идлиб в безопасный район» и «полна решимости восстановить безопасность во имя своего народа и ради Турции… любой ценой».

Президент Турции завершил свою речь последним предупреждением режиму Асада, силы которого все еще продолжают атаки в Идлибе, заявив: «Мы последний раз предупреждает сирийский режим. Он должен понять, что мы настроены решительно, и у нас уже есть план операции в Идлибе».

Менее чем через час после заявлений Эрдогана российское руководство объявило о намерении продолжить контакты с Анкарой, дабы не допустить ухудшения ситуации в Идлибе», подчеркнув, что «проведение турецкой военной операции против сирийского режима является худшим сценарием».

Примечательно, что турецкая армия продолжает движение в сторону провинции Идлиб, чтобы восполнить нехватку на ее нынешних фронтах и подготовиться к началу операции. Ее подразделения дислоцированы сегодня в центре города Атариб к западу от Алеппо, а также создали новый военный пункт недалеко от города Махмаль на западе Идлиба.