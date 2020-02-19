закрыть
19 февраля 2020, среда, 16:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Эрдоган запустил обратный отсчет

1
  • 19.02.2020, 15:39
  • 1,993
Эрдоган запустил обратный отсчет
Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: Mustafa Kamaci/Anadolu Agency/Getty Images

Переговоры в Москве закончились неудачей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил сегодня, 19 февраля, что военная операция Турции в Идлибе неизбежна, и что он принял окончательное решение по этому вопросу, отклонив российское предложение по урегулированию конфликта, пишет Nedaa (перевод — inosmi.ru).

Турецкий лидер заявил, что Турция не оставит Идлиб сирийскому режиму, и она полна решимости превратить его в безопасный район и будет добиваться этого, несмотря на продолжение диалога с российской стороной.

Переговоры, состоявшиеся вчера в Москве между турецкой и российской делегациями, закончились неудачей, так как Россия выступила с предложением ограничить присутствие Турции в пограничной полосе протяженностью 16 километров к северу от Идлиба.

Эрдоган подчеркнул, что сирийский режим и те, кто его поддерживает (обращаясь к русским) «еще не осознали решимости Турции». По его словам, Анкара предпримет все меры, чтобы ее план в Идлибе был реализован. Президент Турции добавил: «Наша операция в Идлибе — это только вопрос времени, а то, что предлагают нам сегодня, — не отвечает нашим требованиям».

Спецпредставитель президента Турции Ибрагим Калын (İbrahim Kalın) подтвердил вчера, что Анкара категорически отвергла дорожные карты и предложения, сделанные Россией, и что она настаивает на строгом соблюдении пунктов «сочинского» соглашения.

Эрдоган также подчеркнул, что турецкая армия «превратит Идлиб в безопасный район» и «полна решимости восстановить безопасность во имя своего народа и ради Турции… любой ценой».

Президент Турции завершил свою речь последним предупреждением режиму Асада, силы которого все еще продолжают атаки в Идлибе, заявив: «Мы последний раз предупреждает сирийский режим. Он должен понять, что мы настроены решительно, и у нас уже есть план операции в Идлибе».

Менее чем через час после заявлений Эрдогана российское руководство объявило о намерении продолжить контакты с Анкарой, дабы не допустить ухудшения ситуации в Идлибе», подчеркнув, что «проведение турецкой военной операции против сирийского режима является худшим сценарием».

Примечательно, что турецкая армия продолжает движение в сторону провинции Идлиб, чтобы восполнить нехватку на ее нынешних фронтах и подготовиться к началу операции. Ее подразделения дислоцированы сегодня в центре города Атариб к западу от Алеппо, а также создали новый военный пункт недалеко от города Махмаль на западе Идлиба.


популярное за неделю

Мнение

Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников
Каша и нефть как отвлекающий маневр
Каша и нефть как отвлекающий маневр Ирина Халип
Переход на диету
Переход на диету Валерий Карбалевич