Эксперты прогнозируют рецессию в Беларуси в течение 2020 году 1 19.02.2020, 14:57

Причиной являются неопределенности в нефтяной сфере.

С учетом неопределенности в нефтяной сфере существует риск, что рецессия (снижение ВВП в течение более 6 месяцев) в Беларуси будет наблюдаться весь 2020 год, пишет svaboda.org.

Такой прогноз содержится в квартальном обзоре, подготовленном Белорусским экономическим исследовательско-образовательным центром (BEROC).

Эксперты обращают внимание на то, что российская нефть для Беларуси продолжает дорожать, а это ухудшает условия деятельности не только белорусских НПЗ, но и перспективы экономики в целом.

«Не позднее 2022 год в таком случае Беларусь вынуждена будет либо снижать объемы нефтепереработки, либо предлагать другие системные ответы на подорожание сырой нефти», - считают авторы обзора.

Они отмечают, что доля сектора нефтепереработки в ВВП составляет менее 1%, но за счет масштабных отраслевых взаимосвязей, а также мультипликативного влияния на спрос, воздействие этого сектора затрагивает до 8,5% от ВВП.

Кроме того, сектор нефтепереработки играет важную роль в обеспечении внешней, фискальной, а также финансовой стабильности во всей экономике, - говорится в документе.

Что такое рецессия?

Рецессия в экономике фиксируется, когда валовой национальный продукт не растет или падает. Принято говорить о рецессии, если это продолжается полгода и больше.

ВВП Беларуси в январе 2020 года упал почти на 2%. Объем ВВП в текущих ценах составил почти 10,4 миллиарда рублей, что на 1,9% ниже по сравнению с январем 2019 года. Белорусские власти настаивают на получении компенсации за российский налоговый маневр. В январе Россия через неурегулированные споры в нефтяной сфере сократила поставки углеводородного сырья в Беларусь.