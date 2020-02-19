«Запасов осталось на два месяца»: в Россию не завезли одежду и обувь на весну 8 19.02.2020, 15:50

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Ситуация находится в неопределенном состоянии.

Эпидемия коронавируса в Китае, из-за которой почти 100 млн человек оказались под карантином, а промышленные предприятия остановили конвейеры, срывает поставки в Россию одежды и обуви на весну, сообщает finanz.ru.

«Поставки, которые должны будут прийти в марте - мае, уже частично нарушены», - сообщила ТАСС генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

По ее словам, ситуация находится в неопределенном состоянии: компании, импортирующие одежду, не понимают, как долго продлится карантин и нужно ли искать альтернативных продавцов.

На Китай приходится около 40% всего импорта одежды и обуви в Россию, а занимающий второе место Бангладеш отстает в 6,5 раз.

Одежные компании действительно изучают альтернативные возможности, но «экстренная перестройка логистических цепочек - это ресурсо-затратный и даже рискованный процесс», говорит Лебсак-Клейманс.

«Это значительные расходы и усилия», переложить которые на плечи в нынешней экономической ситуации будет крайне сложно, подчеркивает она: у ретейлеров «с учетом низкой покупательской способности населения существуют проблемы в стимулировании продаж».

Согласно данным ФТС, альтернативными поставщиками текстиля, одежды и обуви являются Бангладеш, Италия, Вьетнам, Турция, Беларусь, Узбекистан, Индия, Камбоджа, Индонезия, Корея, и Пакистан.

Товарных запасов на складах у ритейлеров осталось на 1,5-2 месяца, оценивает Fashion Consulting Group. «Если за это время удастся компенсировать задержку товара, то покупатели, скорее всего, ничего не заметят, а все издержки лягут на плечи транспортных компаний и поставщиков», - рассуждает Лебсак-Клейманс. Но если карантин будет продолжаться дольше, а эпидемию не получится взять под контроль, это начнет отражаться на ценниках.

Потери российского бизнеса в связи с недополученной продукцией из Китая за февраль оцениваются в миллиарды долларов, говорит руководитель общественной приемной по внешнеэкономической деятельности при бизнес-омбудсмене Москвы, член Общественного совета при Федеральной таможенной службе России Александр Сучков.

Ритейлеры - не первые в списке пострадавших, наибольшие потери понесет промышленность, работающая на китайских комплектующих, говорит он: «Это будут комплектующие для электроники и готовая электроника, мебель и отчасти обувная промышленность; недополученная продукция будет оцениваться в миллиарды долларов за февраль, и будут еще недогрузки в марте».

На некоторых российских заводах, закупающих комплектующие, «складские запасы уже падают», продолжает Сучков: «Если китайские предприятия не запустятся в ближайшее время, это очень сильно ударит и по бизнесу, и по потребителям, потому что товары негде будет купить».