Американское издание: Лукашенко публично унизили 1 19.02.2020, 16:00

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Фото: ТАСС

Eurasia Review — о встрече в Сочи.

Мы часто читаем, что Россия и Беларусь не могут договориться о ценах и условиях доставки нефтепродуктов и газа. Так было в 2017 году, точно так же дела обстоят и сейчас. Эта проблема возникает с определенной регулярностью, и похоже, что так и будет продолжаться, пишет Зинтис Знотиньш для американского издания Eurasia Review (перевод — inosmi.ru).

8 декабря 1999 года Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали в Москве договор о создании так называемого союзного государства. Очень маловероятно, что Путин имел к этому какое-то отношение.

Естественно, в 1999 году он не мог предсказать, что принесет с собой год 2020-й. Но одно можно сказать наверняка: Путин увидел в этом договоре средство для возобновления переговоров о возрождении Советского Союза. Он открыто заявлял, что по его мнению, распад СССР является одной из величайших трагедий нашего времени. Он говорил даже более конкретно, подчеркивая, что это историческое событие ему хотелось бы изменить.

Так что когда мы говорим о Путине и о его планах, нам надо иметь в виду его всеохватывающую цель, его ностальгию по Советскому Союзу, поскольку это позволит нам лучше понять другой аспект.

Намерения России в то время и намерения Путина сейчас довольно понятны. Но что подтолкнуло Беларусь к подписанию этого договора? Нам нужно оглянуться назад. В 1995 году Лукашенко объявил, что подписанное с ЕС соглашение о сотрудничестве является первым шагом к возможному вступлению его страны в это объединение. Но из-за экономического кризиса 1994 года уровень поддержки президента снижался, и Лукашенко надо было действовать очень быстро. Он решил не ждать ответа от ЕС и обратился за помощью к Ельцину.

Мы можем сделать вывод, что Беларусь хотела получить экономические льготы и привилегии, а Россию интересовали политические выгоды. Нам надо иметь в виду и то, что Путин хочет исправить «историческую ошибку» и возродить СССР.

Как я уже упоминал, в настоящее время главное место в повестке обеих стран занимает вопрос о ценах на нефть и газ и об условиях их поставки. 7 февраля Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным. Они сумели договориться о газовых ценах, но Беларуси не удалось добиться скидки на нефть.

Я добавлю, что 11 февраля 2020 года Беларусь начала забирать техническую нефть из трубопровода «Дружба». Последовало объяснение, что техническую нефть берут не из транзитных трубопроводов.

Как и в 2017 году, встреча между Путиным и Лукашенко привела к частичной договоренности. Стороны сумели согласовать цены на газ, но договориться о ценах на нефть им не удалось.

Лукашенко уже начал искать альтернативы российской нефти, и по этой причине госсекретарь США Майк Помпео 2 февраля этого года приехал в Беларусь. Помпео заявил, что США являются самым крупным производителем нефтепродуктов в мире, и Минску достаточно лишь позвонить ему.

К встрече Лукашенко и Путина мы вернемся позже. А сейчас давайте посмотрим, что Путин говорит о союзе двух государств. Он буквально сказал, что две страны не объединятся, однако слова Путина имеют обыкновение не совпадать с его действиями. Отвечая на вопрос о реализации подписанного в 1999 году договора, Путин заявил, что речь идет не об объединении двух стран в одну, а о создании союза.

Так о чем же этот договор? Он предусматривает создание единой валюты, совместной таможни и судов, а также выработку единого политического, экономического и военного курса. 7 февраля Лукашенко и Путин встретились в Сочи, чтобы обсудить вопросы дальнейшей интеграции между двумя странами.

Так что смысл заявлений Путина двоякий. Во-первых, действительно, нет планов по созданию единого образования из России и Беларуси. Но не исключается формирование федеративного союза, главными субъектами которого станут Россия и Беларусь. Как нам известно. Федеративное государство — это объединение, состоящее из частично самоуправляемых субъектов, над которым стоит центральное федеральное правительство. В случае создания федерации в составе России и Беларуси Путину уже не придется горевать о том, что он больше не сможет стать президентом России.

Здесь очень важно вспомнить заявление Путина, которое он сделал 7 июня 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме: «Я считаю, что белорусы, русские и украинцы — это единый народ». Он много раз подчеркивал, что создание так называемого союзного государства соответствует интересам народов Беларуси и России.

А теперь вернемся к встрече между Лукашенко и Путиным 7 февраля. Некоторые факты кажутся бессмысленными, если нет необходимых знаний истории, но смысл в них есть. Лукашенко сказал: «Мы действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времен нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов, они хорошо известны». На той встрече Путин и Лукашенко договорились продолжить дискуссию об интеграции.

И наконец, чтобы показать, насколько сильно дружат две страны и их лидеры, провели хоккейный матч, и Путин играл с Лукашенко в одной команде. К огромному удивлению, президентская команда победила со счетом 16-1. Но очень важный момент заключался в том, что в этой команде был всего один капитан — Владимир Путин. Осталось незамеченным и то обстоятельство, что Лукашенко уехал, не проведя пресс-конференцию.

Какой из этого можно сделать вывод?

Чтобы получить экономическую помощь от России, Лукашенко в 1999 году подписал договор о создании так называемого союзного государства, надеясь, что экономические обязательства придется выполнять только России. Впоследствии Беларусь попалась на крючок российских энергоресурсов и стала так сильно зависеть от щедрот России, что если помощь прекратится, в Беларуси начнется экономическая катастрофа. Это вызовет недовольство населения, а для поиска альтернатив понадобится время и средства.

Об отчаянном положении Беларуси свидетельствует и то, что она готова забирать техническую нефть. В то же время, Россия при помощи экономических рычагов пытается достичь политических целей, что вполне очевидно. О том, что Россия уверена в силе своих позиций, свидетельствует нейтральное заявление ее МИДа о покупке Минском нефтепродуктов из других источников. Можно сказать, что Путин загнал Лукашенко в угол и даже унизил его в любимом виде спорта белорусского диктатора, показав, кто настоящий капитан.

Можно задать вопрос: какое нам дело до этого? Ответ прост: каким бы болезненным ни казался в то время этот путь, единственно верным стратегическим решением было прекратить зависимость от российских энергоресурсов. По этой причине нам необходимо и дальше идти этим путем, постоянно уменьшая зависимость от России во всех сферах. Нет сомнений, что Россия будет использовать рычаги экономического влияния для достижения политических целей.