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В Норвегии наилучшие возможности для развития и жизни детей

  • 19.02.2020, 16:05
В Норвегии наилучшие возможности для развития и жизни детей

Эксперты сравнивали возможности для детей в 180 странах мира.

В Норвегии, Южной Корее и Нидерландах самые лучшие возможности для выживания и развития детей, а худшие — в Центральноафриканской Республике, Чаде и Сомали.

Об этом говорится в докладе ООН «Будущее для детей мира», пишет hromadske.ua.

Эксперты сравнивали возможности для детей в 180 странах мира. Составители индекса проанализировали меры, которые используют для выживания и благополучия детей, особенно в области здравоохранения, образования, питания, экологии и экономики.

Согласно оценкам исследователей, из-за недоедания в странах с низким и средним доходом около 250 миллионов детей в возрасте до 5 лет отстали в своем развитии, что рискуют вообще не реализовать свой потенциал полностью.

Авторы доклада также анализировали выбросы СО2 на душу населения. Так, Норвегия, Южная Корея и Нидерланды выделяют на 210% больше углекислого газа на душу населения, чем должны до 2030 года.

Украина выделяет на 77% больше СО2 на душу населения, чем планировала до 2030 года. В то же время наименьшее количество выбросов в Бурунди, Чаде и Сомали, в которых низкие возможности для развития детей.

В отчете также отметили, что увеличивается негативное влияние рекламы на детей. Согласно данным ЮНИСЕФ, в США дети видят от 13 до 30 тысяч рекламных объявлений за год только на телевидении. Эта реклама касается вейпинга, фаст-фуда, сладких газированных напитков, табачных и алкогольных изделий.


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