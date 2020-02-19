Видеохит: Пилот на реактивном ранце взлетел над Дубаем 19.02.2020, 16:14

Высота полета составила почти два километра.

Его полет продлился три минуты. Скорость составила 240 км/ч.

Скайдайвер Винс Реффет поднялся над крупнейшим городом в ОАЭ Дубай на реактивном ранце-крыле с четырьмя небольшими двигателями. Пилот сначала завис над водой на пляже, а потом ему удалось подняться на высоту 1,8 километров, пишет korrespondent.net.

Сначала Jetman взлетел на высоту примерно пяти метров над водой на пляже Джумейра и завис в воздухе. Этим Реффет показал, как можно управлять полетом.

После этого пилот, вернувшись на взлетную полосу, начал разгон. Отмечается, что скорость скайдайвера составляла 240 км/ч.

На высоту 100 метров пилот взлетел за восемь секунд. Максимальная высота, которой он достиг, составила 1,8 километров над уровнем моря. Потом мужчина раскрыл парашют и опустился на землю.

Полет с реактивным ранцем продлился три минуты.

"Это первый случай, когда пилот Jetman совместил безопасное зависание на небольшой высоте и высший пилотаж на большой высоте в одном полете", - сообщается на сайте.

Отмечается, что над ранцем трудились три инженера.