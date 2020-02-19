закрыть
19 февраля 2020, среда, 16:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Видеохит: Пилот на реактивном ранце взлетел над Дубаем

  • 19.02.2020, 16:14
Видеохит: Пилот на реактивном ранце взлетел над Дубаем

Высота полета составила почти два километра.

Его полет продлился три минуты. Скорость составила 240 км/ч.

Скайдайвер Винс Реффет поднялся над крупнейшим городом в ОАЭ Дубай на реактивном ранце-крыле с четырьмя небольшими двигателями. Пилот сначала завис над водой на пляже, а потом ему удалось подняться на высоту 1,8 километров, пишет korrespondent.net.

Сначала Jetman взлетел на высоту примерно пяти метров над водой на пляже Джумейра и завис в воздухе. Этим Реффет показал, как можно управлять полетом.

После этого пилот, вернувшись на взлетную полосу, начал разгон. Отмечается, что скорость скайдайвера составляла 240 км/ч.

На высоту 100 метров пилот взлетел за восемь секунд. Максимальная высота, которой он достиг, составила 1,8 километров над уровнем моря. Потом мужчина раскрыл парашют и опустился на землю.

Полет с реактивным ранцем продлился три минуты.

"Это первый случай, когда пилот Jetman совместил безопасное зависание на небольшой высоте и высший пилотаж на большой высоте в одном полете", - сообщается на сайте.

Отмечается, что над ранцем трудились три инженера.


популярное за неделю

Мнение

Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников
Каша и нефть как отвлекающий маневр
Каша и нефть как отвлекающий маневр Ирина Халип
Переход на диету
Переход на диету Валерий Карбалевич