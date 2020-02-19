В Зимбабве скандал из-за «белорусских автобусов и земли» 9 19.02.2020, 16:38

11,167

Авария автобуса компании Zupco в Зимбабве

Фото: ZBC News

В чем дело?

За последние пару месяцев в Зимбабве произошло пять смертельных аварий с автобусами местной транспортной компании Zupco. Местные СМИ называют автобусы белорусскими, хотя на фотографиях видно, что попавшие в аварию автобусы — китайские Golden Dragon, сообщает euroradio.fm.

История дошла до парламента страны. Депутаты потребовали призвать к ответу министра транспорта Джоэла Бигги Матиза с просьбой расследовать аварии, связанные с автобусами государственной транспортной компании Zupco.

Авария автобуса Zupco / ZimEye.net

"Чтобы он, по крайней мере, сделал заявление о том, насколько исправны эти автобусы и как набрали водителей, — требует депутатка Линдиве Мапхоса. — Мы хотим знать, соответствуют ли они всем критериям, потому что проблемы могут быть в автобусах, водителях или дорогах".

И тут снова упоминаются именно белорусские автобусы. Хотя в источнике, на который ссылается СМИ, о Беларуси ни слова.

Причем тут вообще Беларусь?

Александр Лукашенко регулярно говорит о диверсификации белорусского экспорта. "Дальняя дуга", к которой относятся и африканские страны, представляет для Беларуси особый интерес. Пока что наш экспорт туда пренебрежимо мал, а значит, есть потенциал для роста.

Торговые отношения с Зимбабве / Белорусское посольство в ЮАР

Год назад, в январе 2019-го, в Беларусь приезжал президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Он пригласил белорусов активнее инвестировать в его страну — в том числе и в сельское хозяйство. Через полгода, в августе 2019-го, глава управления делами Виктор Шейман доложил Лукашенко, что в стадии завершения "совместное предприятие в области сельского хозяйства, которое будет заниматься производством и переработкой молока, говядины и птицы»

История с поставками автобусов началась тогда же, в январе 2019-го. Беларусь и Зимбабве достигли договоренности на поставку 500 автобусов МАЗ для государственной транспортной компании Zupco. Как минимум 300 из них (запомните эту цифру, она вам еще встретится) должны были быть доставлены в виде машинокомплектов.

Не получилось

В сентябре 2019 года, приехав в Зимбабве (кстати, в третий раз за два года), Шейман смог подписать только два из шести запланированных договоров: меморандум о взаимопонимании и меморандум о сотрудничестве, организации и поддержке совместной строительной компании. Соглашения о строительстве электростанции, взаимодействии в области транспорта и логистики и развитии сельскохозяйственных проектов остались неподписанными.

Зимбабвийское издание The Herald заявило, что Беларусь была готова подписать оставшиеся четыре соглашения, но вынуждена ожидать одобрения кабинета министров Зимбабве. В сентябре 2019 года Виктор Шейман оптимистично заявил, что производство автобусов начнется уже в октябре-ноябре. Но совсем недавно — в начале февраля 2020 года — газета The Sunday Mail сообщила, что поставка и сборка планируется лишь в третьем квартале этого года.

"Ни в 2019 году, ни раньше мы не поставляли автобусы в Зимбабве", — рассказал Еврорадио начальник управления внешнеэкономических связей по экспорту МАЗ Антон Козловский. Но подтвердил, что работы по поставке машинокомплектов и наладке сборочного производства в Зимбабве ведутся. Машинокомплекты МАЗ будут собирать на базе местного предприятия AVM Africa. Технику хотят реализовывать на внутреннем рынке Зимбабве и в странах Южноафриканского региона.

Виктор Шейман и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва

Кто-то пытается сорвать сделку?

18 февраля зимбабвийские СМИ снова "наехали" на белорусские автобусы. В твиттер-аккаунте издания Harare Sun появилась информация, что 65 новых белорусских автобусов из 300 ожидаемых прибыли в приграничный город Бейтбридж, где они проходят оформление. Правда, на фотографиях — вновь китайские автобусы Golden Dragon.

Государственный вещатель ZBC и ряд зимбабвийских изданий сразу обозначили, что прибывшие автобусы — китайские, и поставлены в рамках договоренностей между Зимбабве и Китаем, которые были подписаны в январе 2019 года, во время евразийского турне президента Эммерсона Мнангагвы. Что не помешало другим СМИ писать о том, что автобусы белорусские.

Официальный представитель белорусских заводов-производителей в Зимбабве Вадим Жук пояснил государственному телеканалу ZBС, что договоренности между Беларусью и Зимбабве в принципе не предполагают поставку готовых автобусов: "Планируется производство на месте с использованием местных компонентов и привлечением местных специалистов".

Отдельно Вадим Жук подчеркнул, что до сих пор ни один из белорусских автобусов не был доставлен в Зимбабве.

Автобусы Golden Dragon на пограничном пункте Зимбабве / Harare Sun

10 тысяч гектаров земли в обмен на 300 автобусов

Параллельно с претензиями к поведению на дорогах еще не поставленных в Зимбабве белорусских автобусов разгорается скандал вокруг десяти тысяч гектаров зимбабвийской земли. 11 февраля 2019 года газета " СБ. Беларусь сегодня" сообщила, что Беларусь получила угодья в Зимбабве — для реализации масштабного сельскохозяйственного проекта с выращиванием риса, пшеницы и созданием молочной фермы в тысячу коров, которых планировалось завезти из Новой Зеландии.

Через два дня в издании My zimbabwe news появилась статья о том, что эксперты из Минска находятся в африканской стране. Инвесторы-белорусы "проявили интерес" к освоению участка в 10 тысяч гектаров земли около городка Канемба в районе Мбире.

Ровно через год сайт ZimEye, ссылаясь на Reuters (мы не нашли ссылку на это расследование), заявил что 10 тысяч гектаров земли были незаконно проданы Беларуси всего за 300 автобусов. Правда, основной аргумент журналиста выглядит сомнительно: он просто сопоставил новости о заинтересованности белорусов в 10 тысячах гектаров земли и о поставке в Зимбабве 300 автобусов МАЗ. Новости появились примерно в одно время, в январе-феврале 2019 года.

В свете заявления Вадима Жука о том, что ни один белорусский автобус еще не бороздит зимбабвийские дороги, фейком выглядит и новость о том, что Беларусь расплатилась ими за 10 тысяч гектаров земли в Зимбабве.

Непросто работать с Зимбабве

При этом еще в 2016 году белорусские аналитики скептически оценивали потенциальное сотрудничество с зимбабвийцами. Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен считал Зимбабве явным аутсайдером по уровню совокупных инвестиционных рисков.

Международный рейтинг комфорта предпринимательской среды

В аналитической записке центра отмечается высокий уровень коррупции и расовая пристрастность властей. В 2016 году правительство многолетнего президента Зимбабве Роберта Мугабе объявило ультиматум зарубежным компаниям: "До 1 апреля 2016 года продать или безвозмездно уступить контрольный пакет акций местным чернокожим гражданам или покинуть страну".

Аналитики отмечают, что идея сборки грузовиков МАЗ получила поддержку на уровне президента и профильных ведомств Зимбабве. Однако эта и другие инициативы так и не были реализованы. Главными причинами торможения процесса стали, с одной стороны, медлительность белорусского завода и его неготовность к самостоятельному финансовому участию в проекте, а с другой — отсутствие "надежного и состоятельного" африканского партнера.

Аналитики замечают, что Совет Министров из года в год принимает планы по наращиванию экспорта в Африку, планы совместных действий белорусских органов госуправления и планы по работе с конкретной страной. Но подавляющее большинство поставленных в них задач исполняются формально либо игнорируются вовсе.

Уже тогда Зимбабве приводится как негативный пример сотрудничества в области поставок белорусской техники на сумму порядка $150 миллионов, которые задумывались при кредитной поддержке белорусского Банка развития и восточноафриканского регионального PTA-Bank. Основными причинами осложнений называются низкая платежеспособность африканских партнеров и неготовность наших предприятий взять на себя ответственность и реализовать проект, получив в итоге все дивиденды.