Блогер «Серый кот»: Нам нужно думать, что делать после ухода Лукашенко 4 19.02.2020, 16:44

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Дмитрий Козлов

Запад будет готов нам помочь, если у власти здесь будут адекватные руководители.

Видеоблогер Дмитрий Козлов, известный под именем «Серый кот», в традиционном еженедельном стриме обсудил вместе со своими подписчиками последние новости из жизни страны. Большую часть выпуска составили ответы на вопросы читателей, пишет пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

В прошлом стриме Дмитрий Козлов предложил своим подписчикам, проживающим в разных регионах, поделиться информацией о своих зарплатах

- Отклик был внушительный, - рассказыват блогер. - И если подытожить, то можно прийти к выводу, что в среднем, зарплата в Беларуси составляет около 300 рублей.

Средняя зарплата в соседней Литве после выплаты всех налогов составляет, например, 802 евро. Сравните с той, о которой писали вы. Пособие по безработице в Литве может составлять 734 евро. Глядя на эти цифры, мне, наверное, хочется быть бедным безработным литовцем, чем среднестатистическим белорусом.

Одной из главных тем выпуска стали президентские выборы, которые пройдут в этом году и будущее Беларуси после ухода Лукашенко. Блогер подчеркнул, что одной из главных задач оппозиции должно стать обеспечение достойной жизни для своих соотечественников.

- Если мы будем говорить про независимость и светлое будущее, но люди при этом будут жить плохо – то, кому нужна такая независимость? Люди тогда будут склонны верить вражеской пропаганде, которая по уровню популизма не уступает лукашенковской. Независимость и достойная жизнь тесно взаимосвязаны.

Сегодня нам нужно думать также и о том, что будет после ухода Лукашенко, как реформировать экономику, где искать деньги.

Нам проще, чем было нашим соседям, мы можем воспользоваться их опытом. Взять готовую модель – польскую, словацкую, литовскую, например. Понятно, что Беларуси необходим новый план Маршалла - помощь разоренной экономике. В этом заинтересованы не только мы. Никто на Западе не хочет, чтобы граница между цивилизованным миром и ЕС проходила по Бугу, а без сильных независимых демократических Беларуси и Украины опасность этого всегда остается. Думаю, Запад будет готов на это, но только в том случае, если у власти здесь будут адекватные руководители, избираемые народом, а не шкловские колхозники.

Добиться этого – наша главная задача.