закрыть
19 февраля 2020, среда, 19:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Парламент Эстонии осудил российскую интерпретацию Второй мировой

2
  • 19.02.2020, 16:47
  • 1,418
Парламент Эстонии осудил российскую интерпретацию Второй мировой

В резолюции выражена поддержка Польши и другим европейским странам.

Эстонский Рийгикогу в среду одобрил резолюцию "Об исторической памяти и подделке истории", в которой осудил российскую интерпретацию исторических событий, предшествовавших Второй мировой войне.

Об этом сообщает err.ee.

72 депутата поддержали документ, один выступил против, еще 6 не голосовали.

Преамбула резолюции осуждает пакт Молотова-Риббентропа и его секретные протоколы, за подписанием которых наступила "оккупация стран Балтии и раздел Польши двумя тоталитарными режимами, что стало важной предпосылкой начала второй мировой войны".

В резолюции выражена поддержка Польши и другим европейским странам, которых "Россия в последнее время относит к виновникам начала Второй мировой войны".

Документ осуждает "попытки российской власти переписать историю, отрицая роль Советского Союза как одного из главных инициаторов Второй мировой войны и перекладывая ответственность на жертв агрессии".

Эстонские депутаты подчеркивают, что Вторая мировая война стала возможной как прямое следствие подписания пакта Молотова-Риббентропа между СССР и Германией, а фашистская Германия, коммунистический Советский Союз и другие тоталитарные режимы виновны в невиданных по масштабам в истории человечества массовых убийствах, депортации и лишения жизни и свободы.

Парламент призвал правительство Эстонии поддерживать сохранение аутентичной исторической памяти как в Эстонии, так и во всем мире.


популярное за неделю

Мнение

Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников
Каша и нефть как отвлекающий маневр
Каша и нефть как отвлекающий маневр Ирина Халип
Переход на диету
Переход на диету Валерий Карбалевич