Тонкости визита Сечина в Минск в одной картинке 7 19.02.2020, 16:58

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Фото: ТАСС

Версия Венедиктова подтверждается?

Российский Telegram-канал Пул №3 сообщил о визите главы «Роснефти» Игоря Сечина в Минск коллажем из официальных фото пресс-служб Александра Лукашенко и Владимира Путина, пишет «Салiдарнасць».

На фото последовательно изображены встречи главы Беларуси и России в Сочи 7 февраля, затем беседы Путина и Сечина 11 февраля и, наконец, приема главы российской нефтегазовой компании в Минске.

Таким образом прокремлевский телеграм-канал фактически повторяет или подтверждает версию, озвученную главредом «Эха Москвы» Алексея Венедиктова. Напомним, он заявил накануне, что «Сечин повез Лукашенко решение Путина по Беларуси и нефти».

Что это за решение, мы узнаем в ближайшие дни, заверил Венедиктов.