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Путин — россиянке: Прожить на $170 в месяц трудно, но не отчаивайтесь

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  • 19.02.2020, 17:14
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Путин — россиянке: Прожить на $170 в месяц трудно, но не отчаивайтесь
Фото: Сергей Гунеев / РИА «Новости»

Глава Кремля заявил, что «у него не самая высокая зарплата».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что прожить на десять тысяч восемьсот российских рублей ($170) в месяц очень трудно. Так он ответил на вопрос жительницы Петербурга после церемонии возложения цветов к памятнику первому мэру Петербурга Анатолию Собчаку, пишет The Insider.

Женщина рассказала, что она живет на 10 тысяч российских рублей в месяц и предположила, что у Путина зарплата больше. «Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата», — отметил Путин.

Жительница Петербурга пожаловалась также, что на установленный государством прожиточный минимум нельзя купить продукты, и спросила, как быть матерям-одиночкам.

«Не отчаивайтесь», — сказал Путин.


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