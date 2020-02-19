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«Роснефть» вернула долги на $11 миллиардов и осталась почти без наличных

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  • 19.02.2020, 17:36
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«Роснефть» вернула долги на $11 миллиардов и осталась почти без наличных

Расплачиваться пришлось исключительно за счет проедания «денежной подушки».

«Роснефть» провела 2019 год в режиме ударного сокращения долга, ради которого крупнейшей добывающей компании России пришлось расстаться почти со всей накопленной на счетах наличной валютой, пишет finanz.ru.

Начав год с задолженностью, к 31 декабря «Роснефть» уменьшила ее.

Расплачиваться по долгу, который за время существования «Роснефти» вырос в 100 раз, компании пришлось исключительно за счет проедания «денежной подушки».

В результате чистый долларовый долг «Роснефти» не сократился, а даже вырос - с 17,4 до 21,3 млрд долларов. Чистый долг в европейской достиг 3,8 млрд евро, хотя начало года был отрицательным (минус 2 млрд евро).


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