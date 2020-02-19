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С лыжной трассы в Веснянке солдаты увезут снег в Раубичи?

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  • 19.02.2020, 17:41
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С лыжной трассы в Веснянке солдаты увезут снег в Раубичи?

Военные укладывают помосты.

Единственное место в Минске, где этой зимой много снега, — лыжероллерная трасса в Веснянке. Но и оттуда его могут увезти — в Раубичи. Об этом tut.by сообщил читатель.

— Я только что катался на трассе в Веснянке, — рассказал редакции читатель Александр, лыжник. — Там военные подогнали машины, говорят, будут увозить снег! Я пообщался с сотрудником, который работает на трассе, — он объяснил, что снег увезут в Раубичи. Уже даже детям сообщили, которые в Веснянке занимаются, что соревнования здесь заканчиваются. Как же так? В угоду нескольким дням чемпионата увозить снег?

У трассы в Веснянке действительно работают солдаты — укладывают помосты. Они рассказали фотокорреспонденту, что вывозить снег планируют, когда именно — неясно, «договор еще не заключен».

Пока снег на месте — лыжники катаются.

Начальник отдела лыжероллерной трассы футбольного клуба «Минск» Константин Калиновский отказался комментировать ситуацию, объяснив, что не знает деталей решения.

— Техника подъехала. Мне просто сказали оказывать помощь. Но такого, чтобы трассу закрывали, что-то отменяли, я не слышал. Вопрос только, сколько метров останется.

В Раубичах, где уже 26 февраля стартует чемпионат Европы по биатлону, от комментариев также отказались, за ними направляют в Министерство спорта и туризма — там оперативно что-то узнать не удалось.

Напомним, на днях трассу в Раубичах проинспектировал Александр Лукашенко. Он признался, что переживает из-за погоды.

— Мы сделаем трассу. Снега, вон, видите, горы настреляли. Целый дивизион пушек стоит и наших, и не наших. Поэтому если дождя не будет, чемпионат Европы и этап кубка мы проведем достойно. Не подведем международников, которые просто нас попросили спасти их, потому что нигде нет снега.

Чемпионат Европы должен был пройти в Эстонии, однако там от проведения мероприятий отказались из-за отсутствия снега. Впрочем, со снегом и у нас напряженка. За окном — устойчивый плюс, климатическая зима в этом сезоне до сих пор не наступила.


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