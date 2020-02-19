В России оправдали батюшку-сутенера, осужденного в Беларуси 12 19.02.2020, 17:58

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Николай Киреев (в центре)

Фото: Вконтакте

Его осудили в Витебске на 5 лет и 6 месяцев.

В России отменили приговор священнику Николаю Кирееву, который был осужден в Беларуси на 5,5 лет за попытку организовать вывоз девушек за рубеж для занятия проституцией. Об этом сообщается на сайте Выборгской Епархии РПЦ, пишет tut.by.

Как следует из сообщения, Киреев был оправдан Ленинградским областным судом и освобожден из-под стражи 30 января.

В Беларуси, напомним, священник был осужден в ноябре 2017 года. Судебные слушания продолжались три недели в закрытом режиме. Россиянина обвиняли в покушении на организацию и использование занятия проституцией другими лицами, сопряженные с вывозом за пределы государства лиц для занятия проституцией — при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Как сообщал Следственный комитет, наручники на отца Николая надели на автовокзале Витебска, когда батюшка пытался сесть в автобус вместе с 20-летней и 30-летней женщинами. По данным следствия, мужчина с апреля по август 2017 года переписывался в интернете с этими женщинами. Получив их согласие на занятие проституцией за деньги в Санкт-Петербурге, 3 августа обвиняемый приехал в Витебск, чтобы доставить их в Россию.

Суд приговорил Киреева к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. В результате амнистии срок наказания сократили до 4 лет и 6 месяцев. В августе 2019 Киреев отправился отбывать наказание в Россию.

«Суд апелляционной инстанции отказал в признании приговора, вынесенного судом г. Витебска (Беларусь). Свою вину отец Николай никогда не признавал», — отмечается на сайте Выборгской Епархии.