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В британской армии впервые в истории женщина стала парашютистом-десантником

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  • 19.02.2020, 18:09
В британской армии впервые в истории женщина стала парашютистом-десантником

Она получила бордовый берет.

Впервые в истории вооруженных сил Великобритании женщина прошла курс парашютно-десантного полка и получила бордовый берет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

28-летний капитан Рози Уайльд завершила 21-недельный курс, который заканчивается восемью сложными испытаниями, включая жестокий кулачный бой.

Она успешно завершила сложную неделю испытаний, в том числе 60 секунд "контролируемой физической агрессии" против соперника мужского пола такого же роста и веса. Во время этого испытания новобранцы наносят друг другу удары, не защищая себя, чтобы проверить мужество и боевой дух.

В рамках подготовки также необходимо преодолеть в полной боевой выкладке и с рюкзаком весом 16 кг 3,2-километровый марш-бросок менее чем за 18 минут, 16-километровый марш не более чем за 1 час 50 минут и марш более 32 км менее чем за 4,5 часа.

Теперь Уайльд будет служить в силах поддержки 16-й воздушно-десантной бригады.

Напомним, в 2018 году в Британии женщинам разрешили вступать в ряды любых родов войск. Ограничения на службу женщин в войсках ближнего боя в Британии сняли в 2016 году.


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