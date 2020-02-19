Мингорисполком соврал про 189 «откапиталенных» домов 1 19.02.2020, 18:16

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По документам работы были завершены.

Порочная практика представления городскими властями искаженной отчетности продолжается не первый год, констатировали участники состоявшейся сегодня коллегии Комитета государственного контроля, которая оценила эффективность работы столичного ЖКХ, пишет the-village.me.

Как показали проверки, полноценный ввод в эксплуатацию объектов капитального ремонта подменяется приемкой лишь первых пусковых комплексов.

В 2019 году Мингорисполком отчитался за капитальный ремонт 189 жилых домов. В действительности же ни один из них не введен в эксплуатацию в полном объеме.

Отчеты о вводе полной площади 120 домов были основаны на приемке только систем газоснабжения, которые составляют лишь 4 процента сметной стоимости капремонта. Еще 55 домов были «введены» по итогам замены систем водоснабжения и канализации, составляющих 10 процентов сметы.

Один из вопиющих примеров — дома номер 20 и 22 на минской улице Калинина. ЖКХ Первомайского района отчиталось о вводе их в эксплуатацию пусковыми комплексами еще в 2016 году, хотя фактически капремонт не завершен до сих пор.

Заместитель начальника главного управления контроля по г. Минску КГК Вера Мацулевич говорит:

— Для решения проблемы были даже внесены изменения в законодательство. В Постановлении Совета Министров номер 324 было четко прописано, что нельзя отчитываться о вводе дома, не выполнив все работы в объеме проектно-сметной документации. Но, как оказалось, в 2019 году городские власти это тоже проигнорировали. Одним из решений может быть создание независимой жилищной инспекции, которая показала свою эффективность в сопредельных государствах. Она отслеживает ситуацию от начала торгов до ввода объекта в эксплуатацию: без нее капремонт не принимают.