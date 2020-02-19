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Таинственный визит

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  • 19.02.2020, 18:23
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Таинственный визит
Фото: ТАСС

С какими предложениями Сечин приезжал к Лукашенко?

В Минске 18 февраля состоялись переговоры Александра Лукашенко и Игоря Сечина – главы крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть». Об итогах встречи официально ничего не сообщалось. «Белсат» решил разобраться, с какими предложениями приезжала в Беларусь одна из самых влиятельных фигур в российской власти.

Визит Сечина в Минск можно назвать неожиданным – по крайней мере для СМИ. Утром во вторник пресс-служба главы государства сообщила, что Лукашенко 19-20 февраля будет находиться в Египте с официальным визитом. В 10:54 телеграмм-канал «Пул Первого», вероятно, связанный с пресс-службой Лукашенко, выложил снимки из Египта – получается, лукашенковский пул журналистов уже прилетел в Каир. Ни СМИ, ни официально пресс-служба, ни «Пул Первого» (канал нередко первым дает инсайдерскую информацию о запланированных совещания и встречах Лукашенко) ничего не сообщали о визите Сечина до самого начала переговоров с Лукашенко.

Поэтому можно предположить: вероятно, заранее в повестке дня этой встречи не было и о визите Сечина стороны договорились в последний момент. С другой стороны, председатель Нацбанка Павел Каллаур 12 февраля говорил журналистам, что на следующей неделе (то есть, уже на нынешней) будут продолжены переговоры с поставщиками нефти – не исключено, что визит Сечина Каллаур как раз и имел в виду.

О результатах самих переговоров ничего не сообщалось. Пресс-служба Лукашенко ограничилась несколькими цитатами с начала встречи. В частности, Лукашенко заявил, что хочет обсудить ситуацию с поставками нефти в Беларуси, и выразил надежду, что Сечин ему «подскажет что-то».

«Хотелось бы полной ясности», – добавил он. Сечин в свою очередь заявил, что настроен на конструктивные переговоры.

Пресс-релиз «Роснефти» был еще менее информативным: там просто отмечалось, что «стороны обменялись мнениями о развитии дальнейшего сотрудничества в области энергетики».

Интересный момент: на кадрах встречи хорошо видно, что Сечин пришел к Лукашенко с портфелем. Оттуда на стол перед собой соратник Путина выложил презентационный буклет «Роснефти» и какой-то документ, который держал под рукой, разговаривая с Лукашенко. Что в нем было – неизвестно.

Сечин привез «решение Путина»?

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в эфире программы «Особое мнение» заявил, что перед визитом в Минск Игорь Сечин встречался с Владимиром Путиным и после этого повез Лукашенко «решение Путина» по белорусско-российским отношениям.

«И мы сегодня-завтра узнаем, какое решение Путина в отношении Беларуси и по нефтяному вопросу», – подчеркнул он.

Политолог Андрей Казакевич скептически относится к версии Венедиктова.

«Я все же больше склонен к версии, что визит Сечина – это не специальное послание Путина, а именно визит главы крупнейшей российской нефтяной компании. Я думаю, что это попытка Минска добиться взаимопонимания по поводу поставок нефти уже на уровне отдельных компаний», – отметил эксперт в интервью.

Учитывая «особые отношения» Сечина и Путина (Сечин – друг и соратник Путина еще с питерских времен), политолог не исключает, что глава «Роснефти» мог привезти Лукашенко «какую-то дополнительную информацию», однако вряд ли это была основная цель его визита. «Основной вопрос – это вопрос цен», – подчеркнул политолог.

Отметим, что о встрече Сечина с Путиным накануне переговоров в Минске (о чем говорил Венедиктов) ничего не сообщала ни пресс-служба Кремля, ни пресса. Если верить российским СМИ, последняя официальная встреча Путина и Сечина состоялась 11 февраля и белорусский вопрос там не обсуждался.

Интересы Сечина в Беларуси

У «Роснефти» в Беларуси 36 АЗС, пять нефтебаз, а также 21% акций Мозырского НПЗ (42% акций Мозырского НПЗ принадлежат российской компании «Славнефть», являющейся совместным предприятием «Газпромнефти» и «Роснефти»). После визита Сечина в сети появилась версия о том, что «Роснефть» якобы хочет полностью приватизировать Мозырский НПЗ и именно это предложение обсуждалось с Лукашенко. В частности, такое мнение высказал экс-лидер ОГП Анатолий Лебедько на своей официальной странице в Facebook.

Эксперт в нефтегазовой отрасли Татьяна Маненок считает вариант с продажей Мозырского НПЗ «Роснефти» маловероятным.

«Идея полностью выкупить Мозырский НПЗ будет очень дорого стоить «Роснефти». У «Роснефти» действительно большие геополитические амбиции, у них проекты по всему миру. Сечин ранее уже пытался получить контроль над Мозырским НПЗ, но белорусская сторона выдвинула такие условия, что было очевидно: Лукашенко не хочет ничего продавать. Не думаю, что Лукашенко согласится и сегодня. Зачем приватизировать заводы, где большие деньги вложены в модернизацию, в заводы, которые, как говорят специалисты, будут скоро соответствовать европейскому уровню? Тем более, что налоговый маневр все равно никто не отменит – цены на нефть будут все равно мировые», – отмечает эксперт.

По мнению Маненок, более вероятно, что речь могла идти о каких-то других проектах «Роснефти». Эксперт говорит, что Сечин неоднократно демонстрировал заинтересованность в Беларуси: например, когда шла речь об инвестировании в «Гродно Азот», а еще о том, что «Роснефть» хочет стать монопольным поставщиком нефти в Беларусь. Маненок также напомнила, что в 2013 году Сечин благодаря интересам на Мозырском НПЗ добился возобновления поставок нефти в Беларусь, хотя тогда в российском правительстве угрожали Минске их сокращением на фоне очередного кризиса в двусторонних отношениях.

Что касается нынешних переговоров о поставках нефти, то Маненок признает: белорусская сторона оказался в критической ситуации из-за жесткой позицию Москвы. В этом смысле особое значение приобретают именно прямые переговоры с крупнейшей российской компанией. По мнению эксперта, «Роснефть» может выступить в качестве «главаря»:

«Если «Роснефть» согласиться на определенные скидки, то с их примеру последуют и другие российские компании».

Маненок отмечает: до сих пор не понятно, кто вообще был инициатором встречи – Москва или Минск. Из реплик Лукашенко у нее сложилось впечатление, что инициатором как раз была белорусская сторона, а вовсе не Кремль.


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