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Марадоне во время матча принесли неизвестное вещество

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  • 19.02.2020, 18:25
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Марадоне во время матча принесли неизвестное вещество
Диего Марадона

Почетный председатель брестского «Динамо» снова попал в скандал.

Главному тренеру Химнасия и Есгримы, почетному председателю брестского «Динамо» Диего Марадоне во время матча чемпионата Аргентины против Росарио Сентраль (1:0) принесли неизвестное вещество и пытались это скрыть от телекамер, пишет «Новое время».

В объектив телекамер попал эпизод, как помощник Марадоны принес именитому наставнику пакетик с неизвестным веществом, сообщает El Observador.

В этот момент два других ассистента, которые сидели рядом с Марадоной, встали со своих мест, чтобы прикрыть передачу неизвестной субстанции от телекамер, что вызвало подозрения у болельщиков.

Что именно было в пакетике - неизвестно, но некоторые аргентинские СМИ сообщают, что это была таблетка от давления, поскольку Марадона нервничал во время матча.

К слову, ранее Марадона признался, что употреблял наркотики и проходил лечение от пагубной привычки.


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