Марадоне во время матча принесли неизвестное вещество

Марадоне во время матча принесли неизвестное вещество3
- 19.02.2020, 18:25
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Почетный председатель брестского «Динамо» снова попал в скандал.
Главному тренеру Химнасия и Есгримы, почетному председателю брестского «Динамо» Диего Марадоне во время матча чемпионата Аргентины против Росарио Сентраль (1:0) принесли неизвестное вещество и пытались это скрыть от телекамер, пишет «Новое время».
В объектив телекамер попал эпизод, как помощник Марадоны принес именитому наставнику пакетик с неизвестным веществом, сообщает El Observador.
В этот момент два других ассистента, которые сидели рядом с Марадоной, встали со своих мест, чтобы прикрыть передачу неизвестной субстанции от телекамер, что вызвало подозрения у болельщиков.
Dice Maradona que ya no se droga más.— Dr Tangalanga (@DrTangalanga_) February 17, 2020
🤣🤣🤣👇👇👇👇 pic.twitter.com/2xHnU2FMpz
Что именно было в пакетике - неизвестно, но некоторые аргентинские СМИ сообщают, что это была таблетка от давления, поскольку Марадона нервничал во время матча.
К слову, ранее Марадона признался, что употреблял наркотики и проходил лечение от пагубной привычки.