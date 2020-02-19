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В Австралии испытали первый самолет на солнечных батареях

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  • 19.02.2020, 18:34
В Австралии испытали первый самолет на солнечных батареях
иллюстрационное Фото

Видеофакт.

Беспилотник Phasa-35 испытали 17 февраля на учебном полигоне Wolmer в Южной Австралии. Об этом сообщает пресс-служба британской компании BAE Systems, разработавшей аппарат совместно с Prismatic Ltd, передает liga.net.

Отмечается, что Phasa-35, самолет на солнечной энергии с размахом крыльев 35 м, успешно завершил свой первый полет.

Создатели аппарата уверены, что новые самолет может стать "переломным моментом на рынке авиации и космонавтики, заполняя разрыв между самолетами и спутниковыми технологиями".

Аппарат был спроектирован, построен и запущен менее чем за два года. Он выполнен из легких композитных материалов. Создатели утверждают, что аккумуляторы с длительным сроком службы и высокоэффективными солнечными технологиями могут позволить самолету, работающему в стратосфере, в более высоких слоях атмосферы Земли, выполнять полеты продолжительностью до одного года.

"Это долговечная и недорогая альтернатива спутникам, характеризующаяся гибкостью конструкции. Он может использоваться для многих ценных применений, включая обнаружение лесных пожаров и наблюдение за морем", - говорится в сообщении.


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