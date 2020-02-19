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В Беларуси могут ввести наказание за оскорбление учителя

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  • 19.02.2020, 18:53
  • 1,272
В Беларуси могут ввести наказание за оскорбление учителя
Иллюстрационное фото tut.by

Такую идею озвучила замглавы администрации Лукашенко.

- В последнее время происходит немало событий негативного характера, когда ученики пытаются давить на педагога, а порой и оскорбляют его. Обществу необходимо стать на защиту учителя, - говорит Ольга Чуприс, замглавы администрации правителя.

Ольга Чуприс 19 февраля посетила Волковысский колледж, который относится к Гродненскому университету им. Я. Купалы и в котором готовят в основном педагогов.

Идею о правовой защите учителей Беларусь подсмотрела в Казахстане, сказала Чуприс.

- Мы присмотрелись к этому опыту и также планируем ввести такую норму в Кодекс об административных правонарушениях, чтобы защитить учителя. Ведь это человек, с которым каждый из нас идет по жизни и от которого во многом зависит, как сложится наша дальнейшая судьба, - цитирует замглавы администрации правителя БелТА.


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