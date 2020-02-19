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Чем сегодня живет белорусская деревня

  • 19.02.2020, 19:23
Чем сегодня живет белорусская деревня
иллюстрационное Фото: «Радыё Свабода»

Нет больницы, почты, библиотеки и работы.

В деревне Омговичи 400 жилых дворов. Раньше здесь была отличная инфраструктура: свой сельсовет, почта, библиотека, комбинат бытового обслуживания, больница. Сейчас большинство социально значимых объектов закрыто, пишет «Белсат».

Евгения Капитонова проработала в местном колхозе 40 лет. Ферму внезапно закрыли в 2019 году, до сих пор на территории можно увидеть подготовленное на зиму сено.

«До закрытия здесь содержалось 120 коров в коровнике и около 300 – в телятниках. Телятники – хорошие, крепкие здания. Люди работали, – рассказывает Евгения. – Телят вывезли на другие участки. А люди остались без работы».

Людмила Вишневская пожаловалась, что в их деревне нет никакой работы. Женщина во всем винит руководство, мол, это оно губит деревню.

«Нужно 24 км ехать в Слуцк или 14 км в деревню Весея, чтобы найти хоть какую-то работу», – говорит Людмила.

Жалуется она и на медицинское обслуживание в Омговичах. Раньше здесь была амбулатория, но ее реорганизовали в фельдшерский пункт – доктор принимает один раз в неделю.

Местный магазин пока работает, но есть угроза закрытия.

«Люди приходят, единственное – нету платежеспособности у людей. Нет денег», – говорит продавщица Елена Борозенко.

Передвижное почтовое отделение приезжает в деревню ежедневно, но люди не довольны такими услугами. На обслуживании передвижное почты – 24 деревни.

«Может и компьютер зависнуть. Простоишь час или полтора и пойдешь домой ни с чем», – рассказала нам Ирина Пенясь.

Корреспондент «Имею право» позвонил председателю Сорогского сельского исполнительного комитета, чтобы узнать, почему в Омговичах закрыты практически все социально важные объекты. Чиновник большой проблемы в этом не видит.

«Что значит «закрывают все»? Ну как вот закрывают? Почту закрыли, и что, никаких газет не возят, ничего не возят? Передвижная же почта есть. Все, кто выписывает то, все все получают. Я считаю, что никаких проблем нет», – говорит председатель Сорогского исполкома Адам Женжевский.


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