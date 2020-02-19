Ученые рассказали о пользе картошки 3 19.02.2020, 19:55

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По словам ученых, картошка полезнее, чем гарниры из круп.

Американские ученые из Университета штата Пенсильвания выяснили, что картофель, который считается вредным продуктом для сохранения фигуры, способствует улучшению показателей здоровья человека. Об этом сообщает iz.ru со ссылкой на издание Medical News Bulletin 18 февраля.

Специалисты провели исследование. Для эксперимента добровольцев разделили на две группы, первая из которых в течение четырех недель должна была питаться гарниром из очищенных зерен, включая рис, а другая — картофелем, приготовленным на пару или запеченным, пишет НСН.

После окончания эксперимента ученые измерили у испытуемых маркеры кардиометаболического риска, в том числе уровень глюкозы в плазме крови, холестерин, сывороточный инсулин и артериальное давление. Выяснилось, что у тех, кто ел картошку, показатели были лучше, чем у группы, питавшейся гарнирами из круп.

Вместе с тем эксперты напомнили, что позволять себе картофель могут только те люди, у которых нет соответствующих противопоказаний, отмечает телеканал «360».