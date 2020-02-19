Amnesty International заявила о регрессе в ситуации с правами белорусов 1 19.02.2020, 20:17

Международная правозащитная организация подготовила специальный брифинг о Беларуси в ООН.

Международная правозащитная организация «Amnesty International» подготовила специальный брифинг о Беларуси в рамках Универсального периодического обзора Совета ООН по правам человека, передает «Белсат».

В документе «Amnesty International» призывает немедленно ввести мораторий на смертную казнь и «положить конец бесчеловечному обращению с родственниками осужденных и казненных людей».

Также организация обращает особое внимание на невыполнение Беларусью своих обязательств в отношении свободы выражения мнений, свободы объединений и мирных собраний, в области ювенальной юстиции и обеспечения справедливого судопроизводства, по вопросам дискриминации и соблюдения других прав человека.

Так, «Amnesty International» отмечает, что поправки к закону о СМИ, которые вступили в силу в декабре 2018 года, значительно усилили государственный контроль за интернет-СМИ. В частности, речь идет об обязательной регистрации всех участников онлайн-форумов и введение юридической ответственности собственников СМИ за такие комментарии. Также обращается внимание на наложение «непомерно больших штрафов» на независимых журналистов, сотрудничающих с международными СМИ.

В организации отмечают, что за пять лет значительно ухудшилось в Беларуси и ситуация со свободой собраний. Авторы обзора называют прямым препятствием для осуществления права на мирные собрания поправки к Закону о массовых акциях, которые обязали организаторов событий оплачивать охрану милицией общественного порядка, работу медицинских служб и уборку территории акции.

В документе подчеркивается, что в Беларуси продолжают преследовать оппозиционных активистов и политиков, максимально усложнена процедура регистрации общественных объединений.

«И хотя отмечаются и некоторые позитивные подвижки – например, отмена ст. 193.1 Уголовного кодекса Беларуси, предусматривавшей уголовную ответственность за участие в деятельности незарегистрированной организации, – они компенсируются регрессом в других областях», – заявляют в «Amnesty International».

Так, за деятельность от имени незарегистрированной организации сейчас предусмотрен штраф в $ 615.

Организация призвала белорусские власти полностью соблюдать общепризнанные права человека, прежде всего права на свободу выражение мнения, свободу собраний и ассоциаций, а также прекратить репрессии против критиков правительства и инакомыслящих.