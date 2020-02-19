Побит рекорд Обамы по расходам на рекламу в истории выборов США 19.02.2020, 20:55

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Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который собирается принять участие в дебатах кандидатов в претенденты на пост президента США от Демократической партии, уже потратил больше денег на рекламу политической кампании, чем любой кандидат в президенты в истории Соединенных Штатов, говорят данные Advertising Analytics.

По данным аналитиков, Блумберг уже потратил 338,7 млн долларов на традиционные медиа, что превышает рекорд Барака Обамы в 2012 году, который составлял 338,3 млн долларов, передает zn.ua.

Сейчас бизнесмена и филантропа, который, по его же словам, выдвинул свою кандидатуру для того, чтобы Дональд Трамп снова не стал президентом, поддерживают около 18% сторонников демократов.

Президентские выборы запланированы на 3 ноября 2020 года. В них может быть избран 46-й президент США (в случае, если Дональд Трамп не будет избран на второй срок). Согласно Второй статье Конституции США, для избрания президентом Соединенных Штатов Америки лицо должно быть гражданином США по рождению, не моложе 35 лет, прожившим на территории страны не менее 14 лет.