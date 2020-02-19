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Олег Суконко ушел с должности директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии

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  • 19.02.2020, 21:15
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Олег Суконко ушел с должности директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии
Олег Суконко

В октябре 2019 года Лукашенко возмутился очередями в главную онкологическую клинику страны.

- В понедельник, 17 февраля, Олег Григорьевич простился с коллективом и сказал, что уже найден претендент на должность директора, - рассказали нам в центре. - Никаких подробностей своего ухода он не сообщил, но в центре говорят, что Олегу Суконко предложили должность ученого секретаря, однако он отказался, и неизвестно, останется ли Олег Григорьевич в РНПЦ, который возглавлял почти 10 лет, передает kp.by.

Об отставке Олега Суконко в медицинских кругах заговорили еще в начале февраля, после очередной коллегии Министерства здравоохранения, в работе которой принимал участие заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стук. Один из вопросов, который обсуждался на коллегии, касался организации работы РНПЦ онкологии и медицинской радиологии, в частности ликвидации очереди на операции и консультации онкобольных.

Буквально сразу после коллегии Олег Суконко заболел и больше недели отсутствовал на рабочем месте, а когда вернулся, то сразу объявил о своем уходе с должности директора...

Олегу Суконко 68 лет. Он доктор наук, профессор, опытный хирург-онкоуролог. Суконко называют крепким хозяйственником. Под его руководством проведена реконструкция центра, построены новые медицинские объекты. На финансирование РНПЦ онкологии и медицинской радиологии тратится в разы больше средств, чем на все остальные научно-практические центры страны.

В 2015 году в онкоцентре был открыт суперсовременный и дорогостоящий ПЕТ-центр, оборудование которого позволяет не только проводить раннюю диагностику онкозаболеваний, но и подбирать индивидуальные схемы лечения для каждого пациента.

- Олег Григорьевич, безусловно, крепкий хозяйственник, он старался сделать из РНПЦ фешенебельную больницу, - поделился своими мыслями на анонимных условиях ведущий сотрудник центра. - Но престиж и авторитет любому медучреждению создают кадры. Койка не лечит, суперсовременное дорогостоящее оборудование ценно только тогда, когда на нем работают профессионалы. А в РНПЦ, к сожалению, наблюдался отток кадров.

С 20 февраля в РНПЦ новый руководитель. Им стал Сергей Поляков - доктор наук, заведующий лабораторией онкоурологической патологии.

- На сегодняшний день, 19 февраля, Олег Григорьевич Суконко - директор центра, - рассказали в приемной РНПЦ. - С завтрашнего дня у центра новый директор - Поляков Сергей Львович. Приказ Минздрава есть.


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