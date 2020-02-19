КГК признал ЖРЭО лишним звеном в структуре ЖКХ 6 19.02.2020, 21:36

3,293

Фото: ctv.by

КГК проверил работу системы жилищно-коммунального хозяйства в Минске.

По информации телеканала «Беларусь 1», в ведомстве стоит на контроле вопрос по ликвидации лишнего звена в структуре ЖКХ — ЖРЭО. Сейчас оно выполняет лишь функцию сдачи в аренду нежилых помещений, передает naviny.by.

В Госконтроле также проверили ход капитального ремонта домов Минска и выявили нестыковки в документах с реальным обстоятельством дел. В 120 домах капремонт завершился только на бумаге.