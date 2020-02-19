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КГК признал ЖРЭО лишним звеном в структуре ЖКХ

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  • 19.02.2020, 21:36
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КГК признал ЖРЭО лишним звеном в структуре ЖКХ
Фото: ctv.by

КГК проверил работу системы жилищно-коммунального хозяйства в Минске.

По информации телеканала «Беларусь 1», в ведомстве стоит на контроле вопрос по ликвидации лишнего звена в структуре ЖКХ — ЖРЭО. Сейчас оно выполняет лишь функцию сдачи в аренду нежилых помещений, передает naviny.by.

В Госконтроле также проверили ход капитального ремонта домов Минска и выявили нестыковки в документах с реальным обстоятельством дел. В 120 домах капремонт завершился только на бумаге.


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